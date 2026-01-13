Felismerhetetlen lett az egyik Kardashian lány, miután végleg leállt a botoxszal

A sztárt Studio City utcáin fotózták le, amint egy egyszerű fehér póló–fekete leggings összeállítást viselt, amelyet egy lila ballonkabát tett feltűnővé. A visszafogott megjelenés éles kontrasztban állt azzal a csillogással, amelyet néhány nappal korábban egy divateseményen mutatott, miközben a botox elutasításáról is beszélt – írja a Daily Mail.
Botox és spiritualitás Hollywoodban
Pénteken ugyanis részt vett a WWD Style Awards gálán Santa Monicában, ahol több hírességgel is együtt mutatkozott. Az eseménynek a Regent Santa Monica Beach adott otthont, Kourtney pedig egy mélyen dekoltált, fekete-fehér virágmintás kabátot és miniszoknyát viselt. Tökéletesen belőtt frufruja és hangsúlyos sminkje tovább erősítette a hétköznapi és az ünnepi stílusa közti különbséget.
A The Kardashians decemberi epizódjában elmondta, hogy négy éve nem kapott botox injekciót, és ezt a döntést véglegesnek szánja.
Indoklása szerint a beavatkozás mellőzése erősíti az intuícióját. A vallomás közben láthatóan bosszantotta testvérét, Kim Kardashian-t. Kim ironikusan megjegyezte, hogy ő két nappal korábban kapott kezelést, majd fanyar hangon csak annyit mondott: „Jó neked.” Az eset jól mutatja, mennyire eltérően viszonyulnak a Kardashian nővérek az öregedéshez és a szépségipari trendekhez.
Már 15 évesen is villantott
Kourtney Kardashian az Instagramon mutatott magáról egy 1994-es – vagyis egy közel 32 évvel ezelőtt készült – fotót, amelyen a mainál jóval természetesebb formájában, mégis már akkor is elképesztő kisugárzású nőként látható. A képen nagyjából 15 éves lehet.
