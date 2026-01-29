Nyilvánosan megbotoztak egy párt házasságon kívüli szex és alkoholfogyasztás miatt

Aceh Indonézia egyetlen tartománya, ahol az iszlám jog egy sajátos változatát alkalmazzák. A mostani esetet sokan az egyik legsúlyosabb botozásként emlegetik a rendszer bevezetése óta – írja a CBS.

Jogvédők kegyetlennek nevezték ezt a büntetési formát, és követelték a botozás tilalmát.

Fotó: AFP

Nyilvános botozás Acehben

A férfit és a nőt egy parkban vesszőpálcával ütlegelték, miközben tucatnyi néző figyelte az eseményt. A nő a büntetés közben elájult, és mentővel kellett elszállítani.

A pár összesen 140 ütést kapott fejenként, ebből 100-at a házasságon kívüli szexért és 40-et az alkoholfogyasztásért.

A saría rendőrség vezetője szerint ez az egyik legmagasabb kiszabott csapásszám azóta, hogy Aceh 2001-ben különleges autonómiát kapott. Összesen hat embert büntettek meg az iszlám erkölcsi kód megsértéséért. Köztük volt egy saría rendőr és női partnere is, akiket együtt találtak egy elzárt helyen. Ők enyhébb büntetést, fejenként 23 ütést kaptak, mert a hatóságok szerint senki sem áll a szabályok felett.

Acehben a botozás továbbra is széles körű társadalmi támogatást élvez

olyan vétségek esetén, mint a szerencsejáték, az alkoholfogyasztás vagy a házasságon kívüli és azonos neműek közti szexuális kapcsolat.

Ölelkezés és kézfogás miatt is járt már botütés

Az elmúlt években több párt nyilvánosan megbotoztak Indonéziában, mert megsértették a helyi saría törvényeket — volt, akit ölelkezésért vagy kézfogásért is botoztak meg.

Börtön és botozás az e-cigi miatt?

Nem csak Indonéziában vannak szigorú szabályozások. Szingapúr egyre drasztikusabban lép fel az e-cigaretta és a droggal kevert vape-ek terjesztése és használata ellen, ahol az e-cigi már évek óta tiltottnak számít. A hatóságok növelték a büntetéseket: nemcsak pénzbírság, hanem akár börtön, kötelező elvonó és testi fenyítés, botütés is várhat a használókra vagy árusítókra.