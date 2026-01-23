Elszabadult a pokol a fedélzeten, rendőrök rángattak le egy nőt a repülőről

Az elsőre akár filmszerű jelenetnek is tűnő eset 2025. december 13-án történt Ausztráliában, egy Canberrából Perthbe tartó járaton. A botrány a repülőn akkor bontakozott ki, amikor a fedélzeten utazó 52 éves nő viselkedése már nemcsak az utasokat, hanem a légiutas-kísérőket is cselekvésre késztette, a gép pedig rendőri jelenléttel landolt Perthben – írja a DailyMail.

Botrány a repülőn: rendőrség vitte el az agresszív utast, miután bántalmazta a légiutas-kísérőt

Fotó: Australian Federal Police

Amikor egy utas túl messzire megy

A beszámolók szerint a nő már a repülés közben zavartan viselkedett egy másik utassal szemben. Amikor egy légiutas-kísérő odalépett hozzá, hogy megnyugtassa és tisztázza a helyzetet, a szituáció váratlanul elfajult:

az utas állítólag megragadta a személyzet tagjának karját és fejét.

Rendőrség várta a gépet

A repülőgép leszállása után az ausztrál szövetségi rendőrség munkatársai felszálltak a fedélzetre, és kikísérték a nőt. A hatóságok szerint ekkor sem csillapodtak a kedélyek, az érintett továbbra is vitatkozó és agresszív magatartást tanúsított az intézkedőkkel szemben.

Botrány a repülőn, amely bíróságon folytatódik

Az incidens nem maradt következmények nélkül:

a nő ellen vádat emeltek a repülőgép személyzetének bántalmazása, valamint rendbontó és sértő viselkedés miatt.

Az ügy 2025. december 14-én már bíróság elé került, a következő tárgyalást pedig 2026. február 20-án tartják a Perth Magistrates Court épületében.

Nem egyedi jelenség

Az eset érdekessége, hogy világszerte egyre több hasonló fedélzeti incidensről számolnak be. A szakértők szerint a repüléssel járó stressz, a szűk tér és a hosszú utazások könnyen vezethetnek konfliktusokhoz – amelyek azonban egy repülőgépen gyorsan komoly jogi ügyekké válhatnak.

