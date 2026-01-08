Kiderült az igazság Bradley Cooper plasztikai műtétjéről!

Az Oscar-jelölt Bradley Cooper a Smartless podcast január 5-i adásában beszélt az utóbbi időben felerősödő pletykákról. A színész elmondta, hogy egyre többen dicsérik a külsejét, ami újra elindította a találgatásokat a plasztikai beavatkozás kapcsán.
Plasztikai beavatkozás? Határozott cáfolat a műsorban
A beszélgetés során szóba került, hogy sokan kész tényként kezelik: a sztár átesett valamilyen beavatkozáson. A műsor egyik házigazdája, Will Arnett határozottan cáfolta ezeket az állításokat, hangsúlyozva, hogy Bradley Cooper nem esett át plasztikai beavatkozáson.
Bradley Cooper és párja Gigi Hadid Prizsban:
Arnett szerint nevetséges, hogy ilyen híresztelések terjednek bizonyíték nélkül, miközben a színész egyszerűen jól van, és jól is néz ki. A műsor hangvétele végig könnyed maradt, Cooper humorral kezelte a témát – írja a Page Six.
Egy sztár, akinek a magánélete is reflektorfényben van
A színész neve nemcsak a külseje, hanem magánélete miatt is gyakran kerül a hírekbe. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata 2023 óta tart, és azóta is kiemelt figyelmet kap a sajtóban.
A hírek szerint a kapcsolat komoly fordulóponthoz érkezett. Bradley Cooper párja, Gigi Hadid, decemberben fontos lépést kapott a színésztől: a sajtóinformációk alapján Cooper már nemcsak gondolkodik az eljegyzésen, hanem meg is tette az első komoly lépést.