Kiderült az igazság Bradley Cooper plasztikai műtétjéről!

Az Oscar-jelölt Bradley Cooper a Smartless podcast január 5-i adásában beszélt az utóbbi időben felerősödő pletykákról. A színész elmondta, hogy egyre többen dicsérik a külsejét, ami újra elindította a találgatásokat a plasztikai beavatkozás kapcsán.

Bradley Cooper – A színész együtt van Gigi Hadiddal, a híres modellel Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Plasztikai beavatkozás? Határozott cáfolat a műsorban

A beszélgetés során szóba került, hogy sokan kész tényként kezelik: a sztár átesett valamilyen beavatkozáson. A műsor egyik házigazdája, Will Arnett határozottan cáfolta ezeket az állításokat, hangsúlyozva, hogy Bradley Cooper nem esett át plasztikai beavatkozáson.

Bradley Cooper és párja Gigi Hadid Prizsban:

Arnett szerint nevetséges, hogy ilyen híresztelések terjednek bizonyíték nélkül, miközben a színész egyszerűen jól van, és jól is néz ki. A műsor hangvétele végig könnyed maradt, Cooper humorral kezelte a témát – írja a Page Six.

Gigi Hadid

Fotó: Mike Coppola/MG24 / Getty Images North America

Egy sztár, akinek a magánélete is reflektorfényben van

A színész neve nemcsak a külseje, hanem magánélete miatt is gyakran kerül a hírekbe. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata 2023 óta tart, és azóta is kiemelt figyelmet kap a sajtóban.

A hírek szerint a kapcsolat komoly fordulóponthoz érkezett. Bradley Cooper párja, Gigi Hadid, decemberben fontos lépést kapott a színésztől: a sajtóinformációk alapján Cooper már nemcsak gondolkodik az eljegyzésen, hanem meg is tette az első komoly lépést.