Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Kiderült az igazság Bradley Cooper plasztikai műtétjéről!

Újra reflektorfénybe került Hollywood egyik legismertebb arca. Bradley Cooper egy népszerű műsorban reagált a plasztikai beavatkozásról szóló találgatásokra. A beszélgetés során magánélete is szóba került.
Az Oscar-jelölt Bradley Cooper a Smartless podcast január 5-i adásában beszélt az utóbbi időben felerősödő pletykákról. A színész elmondta, hogy egyre többen dicsérik a külsejét, ami újra elindította a találgatásokat a plasztikai beavatkozás kapcsán.

US actor and director Bradley Cooper poses on the red carpet upon arrival to attend the Gala screening of "Is This Thing On?" at the Royal Festival Hall, during the 2025 BFI London Film Festival in London, on October 14, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Bradley Cooper – A színész együtt van Gigi Hadiddal, a híres modellel Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Plasztikai beavatkozás? Határozott cáfolat a műsorban

A beszélgetés során szóba került, hogy sokan kész tényként kezelik: a sztár átesett valamilyen beavatkozáson. A műsor egyik házigazdája, Will Arnett határozottan cáfolta ezeket az állításokat, hangsúlyozva, hogy Bradley Cooper nem esett át plasztikai beavatkozáson.

Bradley Cooper és párja Gigi Hadid Prizsban:

Arnett szerint nevetséges, hogy ilyen híresztelések terjednek bizonyíték nélkül, miközben a színész egyszerűen jól van, és jól is néz ki. A műsor hangvétele végig könnyed maradt, Cooper humorral kezelte a témát – írja a Page Six.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Gigi Hadid attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Mike Coppola/MG24/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Gigi Hadid
Fotó: Mike Coppola/MG24 / Getty Images North America

Egy sztár, akinek a magánélete is reflektorfényben van

A színész neve nemcsak a külseje, hanem magánélete miatt is gyakran kerül a hírekbe. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata 2023 óta tart, és azóta is kiemelt figyelmet kap a sajtóban.

A hírek szerint a kapcsolat komoly fordulóponthoz érkezett. Bradley Cooper párja, Gigi Hadid, decemberben fontos lépést kapott a színésztől: a sajtóinformációk alapján Cooper már nemcsak gondolkodik az eljegyzésen, hanem meg is tette az első komoly lépést.

 

