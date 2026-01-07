Megszólalt Brigitte Bardot férje – kiderült, hogy miben halt meg a színésznő

Hírlevél
A nyilvánosság előtt eddig nem ismert részletek kerültek napvilágra a legendás filmsztár utolsó időszakáról és egészségi állapotáról. Brigitte Bardot férje most először beszélt arról, milyen betegséggel küzdött a színésznő, és hogyan élte meg a végső heteket.
Brigitte Bardot, a francia filmművészet legendás alakja 91 éves korában hunyt el, halálhíre pedig világszerte megrázta rajongóit. A színésznő az utóbbi időszakban súlyos betegséggel küzdött, állapotáról és utolsó heteiről férje beszélt először nyilvánosan, megosztva azokat a részleteket, amelyek eddig nem kerültek napvilágra – írja a Daily Star.

Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot,(FILES) French actress and animal rights activist Brigitte Bardot leaves the Elysee Palace in Paris after a meeting with French president Nicolas Sarkozy, on September 27, 2007. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learnt from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by Eric Feferberg / AFP)
Brigitte Bardot egészségi állapota az utolsó években jelentősen romlott
Fotó:   / AFP

Mi volt Brigitte Bardot halálának oka?

A család közlése szerint Brigitte Bardot halálát daganatos betegség okozta. Az idős színésznőt az utolsó hetekben kórházban kezelték, ahol több komoly orvosi beavatkozáson is átesett. Bár szervezete egy ideig jól reagált a kezelésekre, a betegséget végül nem tudta legyőzni.

Brigitte Bardot férje megrendítő szavakkal beszélt felesége utolsó pillanatairól. Elmondása szerint a színésznő méltósággal viselte a szenvedést, és egészen a végsőkig megőrizte nyugalmát. Férje szerint az utolsó percekben már nem volt fájdalma, békésen távozott.

Milyen betegséggel küzdött Brigitte Bardot élete végén?

Brigitte Bardot élete végén rákbetegséggel küzdött, amely korábban is többször árnyékot vetett az életére. A daganatos betegség mellett hosszú ideje súlyos ízületi problémák is nehezítették mindennapjait, egészségi állapota pedig az utóbbi években fokozatosan romlott.

Tömegek kísérték utolsó útjára Brigitte Bardot-t

A francia filmművészet egyik legismertebb alakjától vettek végső búcsút a francia Riviérán. Brigitte Bardot temetésére Saint-Tropez-ban gyűltek össze a gyászolók, politikusok és művészek egyaránt.

Brigitte Bardot sokkal több volt egy csinos pofinál: íme a színésznő legjobb alakításai!

Még a nagy Jean-Luc Godard is megfelelőnek találta a filmjéhez! Íme Brigitte Bardot legjobb filmjei!

 

