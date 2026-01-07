Megszólalt Brigitte Bardot férje – kiderült, hogy miben halt meg a színésznő

Brigitte Bardot, a francia filmművészet legendás alakja 91 éves korában hunyt el, halálhíre pedig világszerte megrázta rajongóit. A színésznő az utóbbi időszakban súlyos betegséggel küzdött, állapotáról és utolsó heteiről férje beszélt először nyilvánosan, megosztva azokat a részleteket, amelyek eddig nem kerültek napvilágra – írja a Daily Star.

Brigitte Bardot egészségi állapota az utolsó években jelentősen romlott

Fotó: / AFP

Mi volt Brigitte Bardot halálának oka?

A család közlése szerint Brigitte Bardot halálát daganatos betegség okozta. Az idős színésznőt az utolsó hetekben kórházban kezelték, ahol több komoly orvosi beavatkozáson is átesett. Bár szervezete egy ideig jól reagált a kezelésekre, a betegséget végül nem tudta legyőzni.

Brigitte Bardot férje megrendítő szavakkal beszélt felesége utolsó pillanatairól. Elmondása szerint a színésznő méltósággal viselte a szenvedést, és egészen a végsőkig megőrizte nyugalmát. Férje szerint az utolsó percekben már nem volt fájdalma, békésen távozott.

Milyen betegséggel küzdött Brigitte Bardot élete végén?

Brigitte Bardot élete végén rákbetegséggel küzdött, amely korábban is többször árnyékot vetett az életére. A daganatos betegség mellett hosszú ideje súlyos ízületi problémák is nehezítették mindennapjait, egészségi állapota pedig az utóbbi években fokozatosan romlott.

Tömegek kísérték utolsó útjára Brigitte Bardot-t

A francia filmművészet egyik legismertebb alakjától vettek végső búcsút a francia Riviérán. Brigitte Bardot temetésére Saint-Tropez-ban gyűltek össze a gyászolók, politikusok és művészek egyaránt.

Brigitte Bardot sokkal több volt egy csinos pofinál: íme a színésznő legjobb alakításai!

Még a nagy Jean-Luc Godard is megfelelőnek találta a filmjéhez! Íme Brigitte Bardot legjobb filmjei!