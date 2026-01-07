Tömegek kísérték utolsó útjára Brigitte Bardot-t

Szerdán Saint-Tropez-ban temették el a 91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonikus alakját. A francia Riviéra üdülővárosában tartott gyászszertartáson nagy tömeg vett részt – tájékoztat a Reuters.

Fotó: VALERY HACHE / AFP

Brigitte Bardot Saint-Tropez-ban búcsúztatták

A koporsót – amelyet narancs- és sárga virágok borítottak – a Notre-Dame-de-l’Assomption templomba vitték be a szertartás kezdetén; az eseményt a francia hírtelevíziók élőben közvetítették.

A templomban egy fekete-fehér fényképet helyeztek el Bardot-ról, amint egy fókabébit ölel, „Merci Brigitte” felirattal, míg odakint a gyászolók az állatvédelem iránti elkötelezettségét idézték fel.

A temetésen jelen volt Marine Le Pen, valamint a kormány képviseletében Aurore Bergé esélyegyenlőségért felelős miniszter. Mireille Mathieu énekesnő nyilatkozatában Bardot-ot Franciaország jelképének nevezte, és bátorságát, szabadságszeretetét méltatta.

A szertartást követően a színésznőt szűk körben helyezik örök nyugalomra abban a városban, ahol élete későbbi szakaszát töltötte. A helyiek és rajongók számára nyitott megemlékezést később tartanak Saint-Tropez történelmi negyedében. Bardot a nemzetközi filmes karrier lezárása után évtizedeken át az állatvédelemnek szentelte életét.

