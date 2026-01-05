Hírlevél
Rendkívüli

Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Brigitte Macron

Tíz embert ítélt el a bíróság, mert azzal zaklatták Brigitte Macront, hogy transznemű

18 perce
Olvasási idő: 8 perc
Súlyos ítélet született Párizsban. Egy francia bíróság tíz embert talált bűnösnek Brigitte Macron, Emmanuel Macron francia elnök feleségének online zaklatásában. Az elkövetők éveken át terjesztettek durva, megalázó és hamis állításokat Franciaország first ladyjéről – többek között a neméről, szexualitásáról és a férjével való kapcsolatáról.
Brigitte Macronbíróság ítéletEmmanuel Macronnemváltásbíróságzaklatás

A vádlottak – nyolc férfi és két nő – közösségi oldalakon és különböző online felületeken szándékosan terjesztettek összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint Brigitte Macron valójában „nem is létezik”, illetve hogy férfiként született, és csak később változtatta meg a nemét. A bíróság szerint a vádlottak egyértelműen rosszindulatú szándékkal jártak el, bejegyzéseik pedig „megalázóak és sértőek” voltak, adott hírt az ügyről a bbc.com.

French President's wife Brigitte Macron arrives ahead of the ceremony outside "La Belle Equipe" bar in Paris on November 13, 2025 during ceremonies across Paris marking a decade since the terror attacks of November 13, 2015 in which 130 civilians were killed. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
Brigitte Macron évekig tűrte, hogy a nemével, a szexualitásával és a férjével való kapcsolatával zaklatják – Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Felfüggesztett börtön és azonnali letartóztatás is történt Brigitte Macron ügyében

A párizsi bíróság több vádlottat nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, egy elkövetőt azonnali börtönbüntetésre kötelezett, mivel nem jelent meg a tárgyaláson, illetve többek közösségi médiás fiókját felfüggesztették. Brigitte Macron ügyvédje szerint a legfontosabb az volt, hogy megelőző tanfolyamokra kötelezzék az elkövetőket, és korlátozzák az online jelenlétüket.

A per során megrázó vallomás hangzott el Brigitte Macron lányától, Tiphaine Auzière-től, aki elmondta, hogy az online zaklatás komolyan rontotta édesanyja egészségi állapotát, aki már az öltözködésére és testtartására is ügyel, mert tudja, hogy minden mozdulatát kiforgatják. A legfájdalmasabb azonban az volt számára, hogy unokáit az iskolában csúfolták a terjesztett hazugságok miatt.

Megtanult együtt élni vele – de az ára súlyos volt

 – hangzott el a bíróságon.

Már korábban is nemváltással sértették a becsületét

Két vádlott – egy magát független újságírónak nevező nő és egy internetes „jósnő” – már 2024-ben is reflektorfénybe került, amikor azt állították: Brigitte Macron valójában a saját testvére. Bár őket korábban egy fellebbviteli bíróság felmentette azzal az indokkal, hogy a nemváltás említése önmagában nem sérti a becsületet, a Macron házaspár nem nyugodott bele a döntésbe, és az ügy jelenleg is a legfelsőbb bíróság előtt van.

A mostani ítélet csak a kezdet lehet: az Egyesült Államokban hamarosan óriási visszhangot kiváltó per indulhat, miután a Macron házaspár rágalmazás miatt beperelte Candace Owens amerikai jobboldali influenszert, aki rendszeresen terjesztette a Brigitte Macron nemével kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, és egy alkalommal kijelentette:

Az egész szakmai hírnevemet feltenném arra, hogy Brigitte Macron valójában férfi.

A francia elnöki pár szerint Owens szándékosan figyelmen kívül hagyta a bizonyítékokat, és ismert összeesküvés-hívőknek adott teret.

Sokáig hallgattak, de most visszavágnak

A Macron házaspárt korábban azzal nyugtatták: a legjobb, ha nem reagálnak az online pletykákra, mert a jogi lépések csak tovább erősítik azokat. Ám tavaly minden megváltozott. A támadások mértéke akkorára nőtt, hogy nem volt tovább eltűrhető – még annak árán sem, hogy a magánéletük részletei egy amerikai bíróság előtt kerülnek majd napvilágra.

A Brigitte Macronról szóló transznemű összeesküvés-elmélet Emmanuel Macron 2017-es megválasztása óta kering az interneten. A támadások gyakran a házaspár 24 éves korkülönbségére és megismerkedésük körülményeire is építenek. Brigitte Macron korábban tanárként dolgozott, és férjét még középiskolás korában ismerte meg. A pár 2007-ben házasodott össze.

Itt a vég, most minden kiderül: valóban férfi Macron felesége?

A Macron házaspárnak egy amerikai bíróságon kell igazolnia, hogy Brigitte nő. A francia elnök és felesége pert indított Candace Owens ellen, aki azt terjesztette Brigitte-ről, hogy férfiként született. A Macron házaspár szerint Owens szándékosan mellőzte a tényeket, ezért fotókkal és tudományos bizonyítékokkal készülnek alátámasztani állításaikat, adtunk hírt az Origón.

Magyarázkodásra kényszerült Brigitte Macron – videó

Franciaország first lady-jét heves kritikák érték a közelmúltban egy kiszivárgott videó miatt, amelyben lealacsonyító kifejezéssel illette egy feminista csoport tagjait. Brigitte Macron megpróbálta megvédeni magát – de szavait sokak továbbra is elfogadhatatlannak tartják, számoltunk be róla az Origón.


 

 

