Tíz embert ítélt el a bíróság, mert azzal zaklatták Brigitte Macront, hogy transznemű

A vádlottak – nyolc férfi és két nő – közösségi oldalakon és különböző online felületeken szándékosan terjesztettek összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint Brigitte Macron valójában „nem is létezik”, illetve hogy férfiként született, és csak később változtatta meg a nemét. A bíróság szerint a vádlottak egyértelműen rosszindulatú szándékkal jártak el, bejegyzéseik pedig „megalázóak és sértőek” voltak, adott hírt az ügyről a bbc.com.
Felfüggesztett börtön és azonnali letartóztatás is történt Brigitte Macron ügyében
A párizsi bíróság több vádlottat nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, egy elkövetőt azonnali börtönbüntetésre kötelezett, mivel nem jelent meg a tárgyaláson, illetve többek közösségi médiás fiókját felfüggesztették. Brigitte Macron ügyvédje szerint a legfontosabb az volt, hogy megelőző tanfolyamokra kötelezzék az elkövetőket, és korlátozzák az online jelenlétüket.
A per során megrázó vallomás hangzott el Brigitte Macron lányától, Tiphaine Auzière-től, aki elmondta, hogy az online zaklatás komolyan rontotta édesanyja egészségi állapotát, aki már az öltözködésére és testtartására is ügyel, mert tudja, hogy minden mozdulatát kiforgatják. A legfájdalmasabb azonban az volt számára, hogy unokáit az iskolában csúfolták a terjesztett hazugságok miatt.
Megtanult együtt élni vele – de az ára súlyos volt
– hangzott el a bíróságon.
Már korábban is nemváltással sértették a becsületét
Két vádlott – egy magát független újságírónak nevező nő és egy internetes „jósnő” – már 2024-ben is reflektorfénybe került, amikor azt állították: Brigitte Macron valójában a saját testvére. Bár őket korábban egy fellebbviteli bíróság felmentette azzal az indokkal, hogy a nemváltás említése önmagában nem sérti a becsületet, a Macron házaspár nem nyugodott bele a döntésbe, és az ügy jelenleg is a legfelsőbb bíróság előtt van.
A mostani ítélet csak a kezdet lehet: az Egyesült Államokban hamarosan óriási visszhangot kiváltó per indulhat, miután a Macron házaspár rágalmazás miatt beperelte Candace Owens amerikai jobboldali influenszert, aki rendszeresen terjesztette a Brigitte Macron nemével kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, és egy alkalommal kijelentette:
Az egész szakmai hírnevemet feltenném arra, hogy Brigitte Macron valójában férfi.
A francia elnöki pár szerint Owens szándékosan figyelmen kívül hagyta a bizonyítékokat, és ismert összeesküvés-hívőknek adott teret.
Sokáig hallgattak, de most visszavágnak
A Macron házaspárt korábban azzal nyugtatták: a legjobb, ha nem reagálnak az online pletykákra, mert a jogi lépések csak tovább erősítik azokat. Ám tavaly minden megváltozott. A támadások mértéke akkorára nőtt, hogy nem volt tovább eltűrhető – még annak árán sem, hogy a magánéletük részletei egy amerikai bíróság előtt kerülnek majd napvilágra.
A Brigitte Macronról szóló transznemű összeesküvés-elmélet Emmanuel Macron 2017-es megválasztása óta kering az interneten. A támadások gyakran a házaspár 24 éves korkülönbségére és megismerkedésük körülményeire is építenek. Brigitte Macron korábban tanárként dolgozott, és férjét még középiskolás korában ismerte meg. A pár 2007-ben házasodott össze.
Itt a vég, most minden kiderül: valóban férfi Macron felesége?
A Macron házaspárnak egy amerikai bíróságon kell igazolnia, hogy Brigitte nő. A francia elnök és felesége pert indított Candace Owens ellen, aki azt terjesztette Brigitte-ről, hogy férfiként született. A Macron házaspár szerint Owens szándékosan mellőzte a tényeket, ezért fotókkal és tudományos bizonyítékokkal készülnek alátámasztani állításaikat, adtunk hírt az Origón.
