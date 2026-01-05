Tíz embert ítélt el a bíróság, mert azzal zaklatták Brigitte Macront, hogy transznemű

A vádlottak – nyolc férfi és két nő – közösségi oldalakon és különböző online felületeken szándékosan terjesztettek összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint Brigitte Macron valójában „nem is létezik”, illetve hogy férfiként született, és csak később változtatta meg a nemét. A bíróság szerint a vádlottak egyértelműen rosszindulatú szándékkal jártak el, bejegyzéseik pedig „megalázóak és sértőek” voltak, adott hírt az ügyről a bbc.com.

Brigitte Macron évekig tűrte, hogy a nemével, a szexualitásával és a férjével való kapcsolatával zaklatják – Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

Felfüggesztett börtön és azonnali letartóztatás is történt Brigitte Macron ügyében

A párizsi bíróság több vádlottat nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, egy elkövetőt azonnali börtönbüntetésre kötelezett, mivel nem jelent meg a tárgyaláson, illetve többek közösségi médiás fiókját felfüggesztették. Brigitte Macron ügyvédje szerint a legfontosabb az volt, hogy megelőző tanfolyamokra kötelezzék az elkövetőket, és korlátozzák az online jelenlétüket.

A per során megrázó vallomás hangzott el Brigitte Macron lányától, Tiphaine Auzière-től, aki elmondta, hogy az online zaklatás komolyan rontotta édesanyja egészségi állapotát, aki már az öltözködésére és testtartására is ügyel, mert tudja, hogy minden mozdulatát kiforgatják. A legfájdalmasabb azonban az volt számára, hogy unokáit az iskolában csúfolták a terjesztett hazugságok miatt.

Megtanult együtt élni vele – de az ára súlyos volt

– hangzott el a bíróságon.

Már korábban is nemváltással sértették a becsületét

Két vádlott – egy magát független újságírónak nevező nő és egy internetes „jósnő” – már 2024-ben is reflektorfénybe került, amikor azt állították: Brigitte Macron valójában a saját testvére. Bár őket korábban egy fellebbviteli bíróság felmentette azzal az indokkal, hogy a nemváltás említése önmagában nem sérti a becsületet, a Macron házaspár nem nyugodott bele a döntésbe, és az ügy jelenleg is a legfelsőbb bíróság előtt van.

A mostani ítélet csak a kezdet lehet: az Egyesült Államokban hamarosan óriási visszhangot kiváltó per indulhat, miután a Macron házaspár rágalmazás miatt beperelte Candace Owens amerikai jobboldali influenszert, aki rendszeresen terjesztette a Brigitte Macron nemével kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, és egy alkalommal kijelentette:

Az egész szakmai hírnevemet feltenném arra, hogy Brigitte Macron valójában férfi.

A francia elnöki pár szerint Owens szándékosan figyelmen kívül hagyta a bizonyítékokat, és ismert összeesküvés-hívőknek adott teret.