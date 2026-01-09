Britney Spears váratlan döntést hozott – sosem koncertezik többé ebben az országban

Britney Spears bejelentette, hogy a jövőben már nem tervez fellépéseket az Egyesült Államokban, ugyanakkor nyitott arra, hogy külföldön újra színpadra álljon. Az énekesnő egy Instagram-bejegyzésben közölte döntését, amelyet „rendkívül érzékeny okokkal” indokolt, részletekbe azonban nem bocsátkozott – tájékoztat a TMZ.

Britney Spears 2004-ben pályafutása csúcsán járt – Fotó: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / Collection ChristopheL via AFP

Britney Spears új irányt szab fellépéseinek

A popikon tehát nem vonul teljesen vissza a koncertezéstől: elárulta, hogy Európában és Ausztráliában is elképzelhetőek fellépések a közeljövőben. Ezeket – saját szavai szerint – a fiával közösen valósítaná meg, akit tehetséges zenészként méltatott, és akinek mindenben igyekszik támogatást nyújtani.

Britney Spears nem nevezte meg, pontosan melyik fiáról van szó, de korábban többször is nyilvánosan dicsérte kisebbik fiát, Jayden Jamest zenei képességei miatt. Kapcsolatuk az elmúlt időszakban szorosabbá vált, több alkalommal töltöttek együtt időt, beleértve az ünnepeket is.

A bejegyzésben az énekesnő a sokat emlegetett Instagram-táncvideókról is beszélt. Elmondása szerint ezek számára nem pusztán szórakoztató tartalmak, hanem egyfajta önterápiás eszközök, amelyek segítik a testi-lelki gyógyulásban és a múlt traumáinak feldolgozásában. Bár a rajongók számára megosztóak ezek a videók, Britney Spears szerint fontos szerepet játszanak az életében.

