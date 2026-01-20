Ez lesz az évszázad balhéja? Brooklyn Beckham kitálalt a szüleiről

Brooklyn Beckham nyilvánosan reagált az elmúlt hónapok botrányos találgatásaira a híres Beckham családdal való kapcsolatáról. Az Instagramon osztott meg érzelmes üzenetet, amelyben arról beszélt, hogy szülei, David és Victoria Beckham évek óta alakítják a médiában a családjukról szóló képet, hogy megőrizzék a látszatot – írja a RealityTea.

Brooklyn Beckham – Fotó: Instagram/@brooklynpeltzbeckham

Minek köszönhető Brooklyn Beckham és szülei konfliktusa?

A 26 éves fotós és üzletember elmondta, hogy sokáig hallgatott a családi ügyekről, de a folyamatos sajtóértesülések miatt már nem maradhatott csendben.

Életem során a szüleim irányították a családunkról szóló sajtónarratívákat

– írta, utalva a gondosan megtervezett nyilvános megjelenésekre és a „színpadias” közösségi média pillanatokra. Szerinte ezek a látszatbeállítások gyakran ártanak másoknak, miközben a Beckham márka megőrzése a legfontosabb.

Brooklyn hangsúlyozta, hogy most először áll ki magáért, és nem keres megbékélést. Példaként említette a 2022-es esküvőjük és David Beckham 2025-ös 50. születésnapi ünnepsége körüli feszültségeket, amikor a magánjellegű családi ünneplés lehetősége korlátozott volt, különösen felesége, Nicola Peltz Beckham jelenléte miatt.

Miért döntött úgy Brooklyn Beckham, hogy megszólal?

Brooklyn szerint családja továbbra is a nyilvános események és a médiafigyelem prioritását helyezi előtérbe.

A családi szeretet mértéke gyakran attól függ, mennyit posztolsz a közösségi médiában, vagy milyen gyorsan állsz rendelkezésre egy családi fotó kedvéért

– írta.

Megszólalásával világossá tette: nem fél kiállni önmagáért, és szeretné feltárni a családi látszat és a média által formált kép közötti ellentétet.

