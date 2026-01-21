Elhunyt a legendás harcművész, a Pofonok földje sztárja

Bruce Leung a kínai harcművészfilmek egyik meghatározó alakja volt, akit a műfaj legnagyobbjai között tartottak számon. A legendás „Négy Sárkány” tagjaként olyan ikonokkal emlegették egy lapon, mint Bruce Lee, Jackie Chan vagy Ti Lung. A kung fut már gyermekkorában, édesapjától kezdte tanulni, és pályafutása során több tucat filmben szerepelt, sajátos, erőteljes stílusával maradandó nyomot hagyva a műfaj történetében.
Bruce Leung: Visszavonulás után világsiker
Az 1970-es és 1980-as évek sikerei után egy időre visszavonult a színészettől, és az üzleti életben próbált szerencsét. Hosszú kihagyást követően 2004-ben tért vissza a filmvászonra Stephen Chow kultikus, A pofonok földje c. filmjében. A filmben nyújtott alakítása újra világhírűvé tette, és egy teljesen új generáció fedezte fel magának – írja a Hirado.hu.
Megható búcsúk a pályatársaktól
Halálhíre után sorra érkeztek a megemlékezések. Jackie Chan, aki 1978-ban dolgozott együtt Leunggal, úgy fogalmazott: számára Bruce Leung mindig igazi kung fu mester marad, aki számos hagyományos harcművészeti irányzatot ismert, mindegyiket sajátos módon. Hozzátette, hogy pályatársa egész életét a filmnek és a televíziónak szentelte, tudását a mozgókép szolgálatába állítva.
Búcsúszavai különösen személyesek voltak:
Leung testvér, Pekingben havazik. Az ég szürke. Hiányzol.
Stephen Chow rövid, de sokatmondó üzenetben emlékezett meg róla:
Örökké emlékezni fogunk Leung Siu-lung úrra.
Maradandó örökség
Bruce Leung kétszer nősült, három gyermeket hagyott hátra. Halálával a harcművészfilmek egy korszakos alakját veszítette el a világ. Munkássága, szerepei és harcművészeti tudása azonban tovább él – filmjein keresztül generációk számára marad meg emléke.
