Pálfordulás? Brüsszel nem támogatja Zelenszkij őrült ötletét

Az Európai Unió külügyi főképviselője világossá tette, hogy Brüsszel nem támogatja Volodimir Zelenszkij elképzelését egy európai hadseregről. Kaja Kallas szerint a párhuzamos katonai struktúrák csak gyengítenék az európai védelmet.
volodimir zelenszkijkaja kallasbrüsszel

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője nem támogatta Volodimir Zelenszkij javaslatát egy európai hadsereg létrehozásáról, amelyben az ukrán fegyveres erők is részt vennének.

brüsszel
Brüsszel nem kér az ukrán alapú hadseregből.
Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

Brüsszel nemet mondott Zelenszkijnek

„Minden európai országnak megvan a saját hadserege, és 23 ország fegyveres ereje egyben a NATO struktúráinak is része. Éppen ezért nem tudom elképzelni, hogy az uniós országok egy külön európai hadsereget hozzanak létre. A meglévő nemzeti hadseregekre kell építeni. Számomra teljesen egyértelmű, hogy a hadseregben világos alá és fölérendeltségre van szükség, hogy minden helyzetben pontosan lehessen tudni, ki kinek ad parancsot. Ha párhuzamos struktúrákat hozunk létre, az csak elmosná a képet” – mondta Kallas újságírói kérdésre válaszolva.

Zelenszkij a müncheni biztonságpolitikai konferencián vetette fel egy európai hadsereg létrehozásának ötletét, amely az ukrán fegyveres erőkre épülne.

 

