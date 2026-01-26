Botrány Hollywoodban, Sydney Sweeney melltartós akciója miatt akadtak ki – videó

A Sydney Sweeney által végrehajtott akcióról videó is készült: a felvételeken jól látszik, ahogy a „Christy” sztárja sötétben felmászik az egyik betűre, miközben egy komplett stáb dokumentálja a jelenetet. A produkció részeként melltartók kerültek kifeszítésre a betűk között, mintha egy rögtönzött ruhaszárító lenne a hegytetőn – írja a TMZ.

Sydney Sweeney melltartókkal „feldíszítette” a Hollywood-feliratot — az éjszakai fehérneműakció komoly botrányt kavart Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney fehérneműmárkája mögött milliárdos háttér áll

Az akció célja állítólag Sydney Sweeney új fehérneműmárkájának promóciója volt, amely mögött komoly befektetői háttér áll — többek között Jeff Bezos neve is felmerült. Ez a kapcsolat hozta el számára a meghívást a Bezos–Sánchez esküvőre is.

A gond ott kezdődik, hogy bár a forgatáshoz a FilmLA adott engedélyt, Sydney Sweeney és csapata nem kapott jóváhagyást a Hollywood-felirat megmászására vagy megérintésére. A Hollywood Chamber of Commerce — amely a felirat tulajdonosa — egyértelművé tette: sem a mászásra, sem a dekorálásra nem adtak engedélyt.

Jogászok szerint a történtek tiltott behatolás és akár rongálás kategóriájába is eshetnek.

Bár a melltartók többségét leszedték a forgatás után, néhány darab állítólag fent maradt — ami tovább súlyosbíthatja az ügyet.

Egyelőre nem tudni, indul-e hivatalos eljárás, de az biztos, hogy Sydney Sweeney Hollywood-akciója jóval nagyobb visszhangot kapott, mint egy átlagos reklámkampány.

