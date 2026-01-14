Csendben indultak több ezer kilométeres útjukra, most milliók figyelik őket

Buddhista szerzetesek indultak el egy rendkívüli, több hónapos gyaloglásra az Egyesült Államokban: Fort Worth városából tartanak Washington D.C. felé, több mint 2300 mérföldes (3700 km) távon. A csoport az utat tudatosan spirituális gyakorlatként értelmezi.

Buddhista szerzetesek menete az Egyesült Államokban Forrás: YouTube/Wach Fox

Városokon é a vidéken vágnak át a buddhista szerzetesek a békéért

A szerzetesek hangsúlyozzák, hogy nem tiltakoznak és nem politizálnak. A gyaloglást mozgó meditációnak nevezik, amelynek célja a béke, az együttérzés és a tudatos jelenlét hirdetése egy megosztott és bizonytalan időszakban. A rendkívüli gyalogtúra számukra nem demonstráció, hanem belső és közösségi spirituális gyakorlat.

Az út során városokon, kisvárosokon és vidéki térségeken haladnak keresztül. Sok helyen emberek csatlakoznak hozzájuk rövidebb szakaszokra, ételt adnak nekik, vagy csendben figyelik a békét hirdető menetet. A több hónapos gyaloglás így nemcsak fizikai, hanem közösségi élménnyé is válik.

Aloka's prominence grew when he joined a larger initiative called the "Walk for Peace." This event began on October 26, 2025, when a group of approximately 19 Buddhist monks from the Huong Dao Vipassana Bhavana Center in Fort Worth, Texas, set out on a roughly 2,300‑mile walk . pic.twitter.com/LhSipftTQE — Chutki Chaiwali🇮🇳 (@Chai_Angelic) January 13, 2026

Hatalmas figyelmet kaptak a közösségi médiában a szerzetesek

A spirituális zarándoklat a közösségi médiában is jelentős visszhangot váltott ki. Milliók követik a buddhista szerzetesek útját, amelynek üzenete egyszerű és következetes. A mozgó meditáció az utcákon sokak számára vált a figyelem és az elcsendesedés jelképévé – írja a Fox News.

