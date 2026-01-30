Hírlevél
buddhista szerzetes

Szex, drog és botrány: buddhista szerzetesek buktak le egy razzia során

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy rendőrségi razzia során döbbenetes dolgok kerültek elő egy thaiföldi buddhista templomból, amely alaposan megrázta a közvéleményt. A buddhista szerzetesek lakóhelyiségeiben a hatóságok tiltott tárgyakat találtak, amelyek súlyosan szembemennek a vallási fogadalmakkal és az elvárt életvitellel.
A buddhista szerzetesek körében példátlan ügyre derült fény Thaiföld keleti részén, amikor a hatóságok razziát tartottak a chonburi tartományban található Phrom Sunthon kolostorban. A rendőrség információk alapján érkezett a helyszínre, miszerint fegyvereket és kábítószert tarthatnak a templom területén – a valóság azonban még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette.

buddhista szerzetesek - Cambodian Buddhist monks chant during a prayer for peace at Win-Win memorial in Phnom Penh on December 29, 2025, after Thailand and Cambodia agreed to an "immediate" ceasefire on December 27 following renewed border clashes that killed dozens of people and displaced more than a million this month. Thailand's army on December 29 accused Cambodia of violating a newly signed ceasefire agreement, reached after weeks of deadly border clashes, by flying more than 250 drones over its territory. (Photo by TANG CHHIN SOTHY / AFP)
Kambodzsai buddhista szerzetesek imádkoznak a békéért a phnompeni Win-Win emlékműnél 2025. december 29-én
Fotó: TANG CHHIN SOTHY / AFP

Kábítószer, készpénz és botrányos leletek

A szerzetesek lakóhelyiségeiben készpénzt, fegyvert, kábítószergyanús anyagokat, valamint a szerzetesi szabályokkal összeegyeztethetetlen tárgyakat találtak. 

A razzia során négy szerzetest vettek őrizetbe, közülük hárman a hatóságok szerint pozitív drogtesztet produkáltak metamfetaminra.

A templom vezetőjét is előállították, akit később megfosztottak szerzetesi rangjától – számol be a Daily Star.

Megszegték a fogadalmat a buddhista szerzetesek

A buddhista rend szigorú szabályai tiltják az erőszakot, a kábítószer-használatot és minden világi élvezetet. A mostani eset azonban súlyos fogadalomszegésre utal. Az érintett buddhista szerzetesek a vizsgálat után elveszítették státuszukat, és a hatóságok további eljárásokat indítottak ellenük.

Megroppanó bizalom Thaiföldön

Thaiföld lakosságának döntő többsége buddhista, az országban több tízezer templom működik. Az elmúlt években azonban egyre több botrány lát napvilágot, amelyek erodálják a közbizalmat a vallási intézmények iránt. A mostani ügy újabb érzékeny pontot érintett, és komoly társadalmi vitát indított el arról, hogyan lehet visszaállítani a hitelességet a buddhista közösségen belül.

A hatóságok szerint a nyomozás folytatódik, és további következmények is várhatók az ügyben.

