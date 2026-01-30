Szex, drog és botrány: buddhista szerzetesek buktak le egy razzia során

A buddhista szerzetesek körében példátlan ügyre derült fény Thaiföld keleti részén, amikor a hatóságok razziát tartottak a chonburi tartományban található Phrom Sunthon kolostorban. A rendőrség információk alapján érkezett a helyszínre, miszerint fegyvereket és kábítószert tarthatnak a templom területén – a valóság azonban még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette.
Kábítószer, készpénz és botrányos leletek
A szerzetesek lakóhelyiségeiben készpénzt, fegyvert, kábítószergyanús anyagokat, valamint a szerzetesi szabályokkal összeegyeztethetetlen tárgyakat találtak.
A razzia során négy szerzetest vettek őrizetbe, közülük hárman a hatóságok szerint pozitív drogtesztet produkáltak metamfetaminra.
A templom vezetőjét is előállították, akit később megfosztottak szerzetesi rangjától – számol be a Daily Star.
Megszegték a fogadalmat a buddhista szerzetesek
A buddhista rend szigorú szabályai tiltják az erőszakot, a kábítószer-használatot és minden világi élvezetet. A mostani eset azonban súlyos fogadalomszegésre utal. Az érintett buddhista szerzetesek a vizsgálat után elveszítették státuszukat, és a hatóságok további eljárásokat indítottak ellenük.
Megroppanó bizalom Thaiföldön
Thaiföld lakosságának döntő többsége buddhista, az országban több tízezer templom működik. Az elmúlt években azonban egyre több botrány lát napvilágot, amelyek erodálják a közbizalmat a vallási intézmények iránt. A mostani ügy újabb érzékeny pontot érintett, és komoly társadalmi vitát indított el arról, hogyan lehet visszaállítani a hitelességet a buddhista közösségen belül.
A hatóságok szerint a nyomozás folytatódik, és további következmények is várhatók az ügyben.
