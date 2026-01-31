Titkos föld alatti bunkerre bukkantak tele fegyverekkel és lőszerrel

Egy 40 éves, andersoni férfit tartóztattak le Kaliforniában, miután a rendőrök egy megerősített bunker nyomaira bukkantak az ingatlanán. A razziát a feltételezett illegális kannabisztermesztés miatt indították, ám a helyszínen talált fegyverarzenál messze túlmutatott egy egyszerű termesztési ügyön - tájékoztat a Fox News.

A rendőrök jelentős fegyverarzenált találtak a titkos bunker belsejében (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a föld alatti bunker egy közel 30 méter hosszú átereszcsövön keresztül volt megközelíthető. A létesítmény árammal, szellőzőrendszerrel, vízelvezetéssel ellátott betonpadlóval rendelkezett, és kifejezetten alkalmas volt marihuána termesztésére.

Mit találtak a föld alatti bunkerben?

A helyszínen összesen 13 lőfegyvert foglaltak le, köztük lefűrészelt csövű sörétes puskát, AR–15 típusú puskákat, valamint eltávolított sorozatszámú fegyvert. Emellett négy testpáncélt, 30 nagy kapacitású tárat és mintegy 10 000 darab lőszert is találtak, köztük páncéltörő töltényeket. A nyomozás során kiderült, hogy két fegyvert korábban lopottként jelentettek.

🚨🚨🚨Hidden Bunker With Arsenal Found During Raid in Northern California



California Highway Patrol Northern Division executed a search warrant at a property in Anderson, Shasta County, California after receiving a tip in December 2025 about a suspected illegal cannabis… pic.twitter.com/71app8EOSj — Fact Scrapers (@factscraper) January 29, 2026

