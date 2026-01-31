Titkos föld alatti bunkerre bukkantak tele fegyverekkel és lőszerrel

Egy 40 éves, andersoni férfit tartóztattak le Kaliforniában, miután a rendőrök egy megerősített bunker nyomaira bukkantak az ingatlanán. A razziát a feltételezett illegális kannabisztermesztés miatt indították, ám a helyszínen talált fegyverarzenál messze túlmutatott egy egyszerű termesztési ügyön - tájékoztat a Fox News.
A hatóságok szerint a föld alatti bunker egy közel 30 méter hosszú átereszcsövön keresztül volt megközelíthető. A létesítmény árammal, szellőzőrendszerrel, vízelvezetéssel ellátott betonpadlóval rendelkezett, és kifejezetten alkalmas volt marihuána termesztésére.
Mit találtak a föld alatti bunkerben?
A helyszínen összesen 13 lőfegyvert foglaltak le, köztük lefűrészelt csövű sörétes puskát, AR–15 típusú puskákat, valamint eltávolított sorozatszámú fegyvert. Emellett négy testpáncélt, 30 nagy kapacitású tárat és mintegy 10 000 darab lőszert is találtak, köztük páncéltörő töltényeket. A nyomozás során kiderült, hogy két fegyvert korábban lopottként jelentettek.
Hajmeresztő állítás: óriási bunkerhálózat húzódik a szárazföld alatt
Ellenőrizetlenül és dokumentálatlanul költött el a mindenkori amerikai államszervezet több évtized alatt felfoghatatlan összeget, 21 ezer milliárd dollárnyi szövetségi forrást, és abból mintegy 170 szupertitkos bunkert, föld és tenger alatti óvóhelyet építettek szerte az Egyesült Államokban – ezzel a meghökkentő kijelentéssel borzolta a kedélyeket a közelmúltban a korábbi Bush-adminisztráció egyik magas rangú tisztviselője. Catherine Austin Fitts bunkerhálózattal kapcsolatos kijelentése nem a képtelensége miatt érdemel ugyanakkor rövid figyelmet, hiszen bizonyítékot nem szolgáltatott arra. Hanem azért, mert arra példa, hogy számviteli kiigazítások sorozatát könnyen lehet másnak tekinteni, mint amik.
Már csak napjai lehetnek hátra a hidegháborús nukleáris bunkernek
Napokon belül a tengerbe omolhat egy hidegháborús nukleáris bunker Anglia keleti partján. Az 1959-ben épült nukleáris bunker az East Yorkshire-i Tunstall Beach közelében található, és jelenleg veszélyesen közel áll ahhoz, hogy a folyamatos partfal-erózió miatt leszakadjon a szikla pereméről.