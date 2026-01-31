Titkos föld alatti bunkerre bukkantak tele fegyverekkel és lőszerrel

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy kaliforniai rendőrségi nyomozás váratlan fordulatot vett, amikor egy illegális marihuánatermesztéssel összefüggésben egy titkos föld alatti létesítményt tártak fel. A bunker felfedezése után a hatóságok jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert foglaltak le.
Egy 40 éves, andersoni férfit tartóztattak le Kaliforniában, miután a rendőrök egy megerősített bunker nyomaira bukkantak az ingatlanán. A razziát a feltételezett illegális kannabisztermesztés miatt indították, ám a helyszínen talált fegyverarzenál messze túlmutatott egy egyszerű termesztési ügyön - tájékoztat a Fox News.

bunker, fegyverek
A rendőrök jelentős fegyverarzenált találtak a titkos bunker belsejében (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a föld alatti bunker egy közel 30 méter hosszú átereszcsövön keresztül volt megközelíthető. A létesítmény árammal, szellőzőrendszerrel, vízelvezetéssel ellátott betonpadlóval rendelkezett, és kifejezetten alkalmas volt marihuána termesztésére.

Mit találtak a föld alatti bunkerben?

A helyszínen összesen 13 lőfegyvert foglaltak le, köztük lefűrészelt csövű sörétes puskát, AR–15 típusú puskákat, valamint eltávolított sorozatszámú fegyvert. Emellett négy testpáncélt, 30 nagy kapacitású tárat és mintegy 10 000 darab lőszert is találtak, köztük páncéltörő töltényeket. A nyomozás során kiderült, hogy két fegyvert korábban lopottként jelentettek.

