Súlyos baleset: hídról zuhant le egy busz, többen megsérültek

Buszbaleset történt szombat délután Houstonban: egy METRO autóbusz személyautóval ütközött, majd egy hídról lesodródva felborult és egy autópálya támfalára zuhant. A hatóságok közlése szerint az esetben tizenöt ember sérült meg - tájékoztat a CBS News.

A buszbaleset helyszíne Houstonban, ahol a jármű egy hídról zuhant le

Fotó: x / @KHOU

Buszbaleset Houstonban: több sérült, vizsgálják az okokat

A baleset helyi idő szerint 14.30 után történt a McGowen utca és az állami 288-as főút közelében – közölte a houstoni tűzoltóság. A tájékoztatás szerint a buszon utazó 14 utas, valamint a személyautó vezetője szenvedett sérüléseket.

A sérültek közül egy nő állapota súlyos volt, őt a mentőknek ki kellett szabadítaniuk a roncsból. A sérültek közül egy kivételével mindenkit kórházba szállítottak, sérüléseik enyhétől súlyosig terjedtek.

