Megvédte az utast, kirúgták a hős buszsofőrt

Elbocsátották állásából azt a londoni buszsofőrt, aki egy utas védelmében üldözőbe vett egy tolvajt, majd önvédelemből megütötte. Az eset nagy visszhangot váltott ki, sokan hősként tekintettek rá, a munkaadója azonban súlyos szabályszegést állapított meg – írja a DailyMail.

Fotó: Unsplash

Mark Hehir két éve dolgozott buszsofőrként a Metroline társaságnál, amikor 2024. június 25-én a 206-os járatot vezette Wembley és Maida Vale között, London északnyugati részén. A buszra felszállt egy férfi, aki ellökött egy női utast, majd letépte a nyakláncát és elmenekült. A buszsofőr megállította a járművet, leszállt, és a tolvaj után futott.

A hős sofőr másodpercek alatt utolérte a tolvajt, elvette a lopott nyakláncot, és visszaadta azt a jogos tulajdonosának.

A tolvaj szintén visszament a buszhoz, ahol rátámadt a sofőrre. A buszvezető önvédelemből visszaütött, mire a tolvaj eszméletlenül csuklott össze. A helyszínre érkező rendőrök mindkét férfit előállították, a kihallgatás után a buszsofőrt elengedték.

A munkaadó fegyelmi eljárást indított a buszsofőr ellen

A történtek után Hehir munkaadója azonban úgy vélte, hogy a férfi túlzásba esett, felfüggesztették és fegyelmi eljárást indítottak ellene.

Az eljárás vezetője szerint a tolvaj csak azért tért vissza a buszhoz, hogy bocsánatot kérjen, de a buszsofőr kérdés nélkül nekiesett, és túlzott erőszakot alkalmazott.

A bizottság azt is elmondta, hogy a buszsofőrnek tilos lett volna járó motorral felügyelet nélkül hagyni a többi utast, így Hehir szabályt szegett.

A fegyelmi eljárás után a döntőbizottság elbocsátotta Hehirt az állásából.

A buszsofőr fellebbezett a döntés ellen, ám a watfordi munkaügyi bíróság helybenhagyta az ítéletet. A testület szerint a munkáltató „ésszerű keretek között” hozta meg döntését, még akkor is, ha a közvélemény egy része hősként tekintett az érintettre.

