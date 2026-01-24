Belehalt a sérüléseibe a 12 éves fiú, akit bikacápa támadott meg

Az egész világot megrázta Nico Antic tragédiája. A fiú múlt vasárnap délután, 16:20 körül ugrott be a vízbe egy hatméteres szikláról a Rose Bay-i Nielsen Parknál, amikor egy – feltehetően – bikacápa rátámadt. A 12 éves gyermek mindkét lába súlyosan megsérült, csak azért maradt még néhány napig életben, mert egyik barátja habozás nélkül utána ugrott a vízbe, és visszavonszolta a sziklákhoz, számolt be az esetről a Daily Mail.

A bikacápa támadásába belehalt egy 12-éves fiú Ausztráliában

Fotó: Unsplash

Végig küzdött, lélegzett a karjaimban, és egy pillanatra sem adta fel. Néhány másodpercre felébredt, rám nézett… aztán azt hittem, elvesztettem

– mondta a fiú a 7News-nek.

Szombaton érkezett a halálhír

Nico ezt követően napokig élet-halál között lebegett a randwicki gyermekkórházban, de szülei szombaton kiadták a tragikus közleményt:

Összetört a szívünk. A fiunk, Nico, elhunyt. Boldog, kedves és sportos fiú volt. Mindig tele volt élettel. Így fogunk rá emlékezni.

A fiú hetekre volt a 13. születésnapjától, külföldön élő rokonai is Ausztráliába utaznak, hogy elbúcsúzhassanak tőle. A barátok, iskolatársak üzenetei elárasztották a közösségi oldalakat: „Repülj magasra, Nico! Egy igazi bajnok voltál.” „Minden vele töltött pillanat boldoggá tett.”

A család egyik barátja gyűjtést indított a gyermek temetési költségeinek fedezésére, és már több mint 238 ezer ausztrál dollár (53 millió forint) felajánlás érkezett.

Twelve-year-old Nico Antic died from injuries sustained in a shark attack at Vaucluse almost a week ago, as Sydney beaches face heightened shark activity over the Australia Day long weekend. pic.twitter.com/Up9bmQuWDz — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 24, 2026

Rémes sorozat: 3 nap alatt 4 cápatámadás

A Nico elleni támadás csak a kezdete volt egy hátborzongató hullámnak: hétfőn egy 11 éves fiú szörfdeszkáját harapta meg egy cápa Sydney partjainál, Dee Whynál. Ugyanaznap este egy 27 éves férfit támadt meg egy bikacápa Manlynél, ő túlélte az esetet, még lábadozik. Kedden pedig egy 39 éves férfit ért támadás a Mid North Coastnál. Az ausztrál nagyváros északi strandjait napokra lezárták, ám szombat reggel újabb cápát láttak a környéken.

A rendőrség szerint az utóbbi napok heves esőzései, az édesvíz beáramlása a kikötőbe, valamint a sziklákról ugráló emberek csapkodása vonzotta a cápákat. A kormány ugyan 2,5 millió ausztrál dollárt (557 millió forint) költött cápafigyelő drónokra és csapdákra, de a viharos tenger miatt ezek nem működtek.

Jelenleg nem ajánlom a kikötőben vagy folyókban való úszást

– figyelmeztetett Joseph McNulty rendőrparancsnok.