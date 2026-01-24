Belehalt a sérüléseibe a 12 éves fiú, akit bikacápa támadott meg

Az egész világot megrázta Nico Antic tragédiája. A fiú múlt vasárnap délután, 16:20 körül ugrott be a vízbe egy hatméteres szikláról a Rose Bay-i Nielsen Parknál, amikor egy – feltehetően – bikacápa rátámadt. A 12 éves gyermek mindkét lába súlyosan megsérült, csak azért maradt még néhány napig életben, mert egyik barátja habozás nélkül utána ugrott a vízbe, és visszavonszolta a sziklákhoz, számolt be az esetről a Daily Mail.
Végig küzdött, lélegzett a karjaimban, és egy pillanatra sem adta fel. Néhány másodpercre felébredt, rám nézett… aztán azt hittem, elvesztettem
– mondta a fiú a 7News-nek.
Szombaton érkezett a halálhír
Nico ezt követően napokig élet-halál között lebegett a randwicki gyermekkórházban, de szülei szombaton kiadták a tragikus közleményt:
Összetört a szívünk. A fiunk, Nico, elhunyt. Boldog, kedves és sportos fiú volt. Mindig tele volt élettel. Így fogunk rá emlékezni.
A fiú hetekre volt a 13. születésnapjától, külföldön élő rokonai is Ausztráliába utaznak, hogy elbúcsúzhassanak tőle. A barátok, iskolatársak üzenetei elárasztották a közösségi oldalakat: „Repülj magasra, Nico! Egy igazi bajnok voltál.” „Minden vele töltött pillanat boldoggá tett.”
A család egyik barátja gyűjtést indított a gyermek temetési költségeinek fedezésére, és már több mint 238 ezer ausztrál dollár (53 millió forint) felajánlás érkezett.
Rémes sorozat: 3 nap alatt 4 cápatámadás
A Nico elleni támadás csak a kezdete volt egy hátborzongató hullámnak: hétfőn egy 11 éves fiú szörfdeszkáját harapta meg egy cápa Sydney partjainál, Dee Whynál. Ugyanaznap este egy 27 éves férfit támadt meg egy bikacápa Manlynél, ő túlélte az esetet, még lábadozik. Kedden pedig egy 39 éves férfit ért támadás a Mid North Coastnál. Az ausztrál nagyváros északi strandjait napokra lezárták, ám szombat reggel újabb cápát láttak a környéken.
A rendőrség szerint az utóbbi napok heves esőzései, az édesvíz beáramlása a kikötőbe, valamint a sziklákról ugráló emberek csapkodása vonzotta a cápákat. A kormány ugyan 2,5 millió ausztrál dollárt (557 millió forint) költött cápafigyelő drónokra és csapdákra, de a viharos tenger miatt ezek nem működtek.
Jelenleg nem ajánlom a kikötőben vagy folyókban való úszást
– figyelmeztetett Joseph McNulty rendőrparancsnok.
A közösség gyászol. A strandok újra nyitva – de a félelem maradt.
