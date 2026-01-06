A természet megbolondult? Színpompás cápa jelent meg – ilyet még a kutatók se láttak

Costa Rica északi Karib-tengeri partvidékén, a Tortuguero Nemzeti Park közelében egy különleges cápa akadt horogra. A 37 méteres mélységből kifogott dajkacápa színe teljesen eltért a megszokott barnás-szürkés árnyalattól: teste élénk sárga-narancs színben ragyogott, szemei pedig fehérek voltak. A horgászok a kifogás után lefotózták és megmérték az állatot, majd sértetlenül visszaengedték a tengerbe – írja a ScienceAlert.

Egy szürkés-barna árnyalatú dajkacápa

Fotó: Leonardo Lamas / Pexels

Cápa, amelynek színe világszenzáció lett

A különleges színezet okát brazil kutatók tárták fel, akik megállapították: az állat egyszerre két ritka pigmentációs rendellenességgel rendelkezik. Az egyik az albinizmus, amely a sötét pigmentek hiányát jelenti, a másik pedig a xanthismus, amely a sárgás árnyalat túlzott jelenlétével jár.

Ez a kettős jelenség rendkívül ritka, és az albino-xantokrómizmus nevet viseli.

Meglepő módon teljesen egészséges volt

A mérések szerint a narancssárga cápa közel két méter hosszú volt, ami arra utal, hogy teljesen kifejlett, egészséges egyedről van szó. A szakembereket különösen az lepte meg, hogy a feltűnő színezet ellenére az állat láthatóan sikeresen vadászott és túlélte a természetes környezet kihívásait.

Ez arra utal, hogy a szokatlan genetikai eltérés nem feltétlenül rontja az egyed túlélési esélyeit.

Környezeti ok is állhat a háttérben

A kutatók szerint nem zárható ki, hogy a helyi környezeti tényezők is szerepet játszanak a különleges színezet kialakulásában. Felmerült annak lehetősége is, hogy a térségben a jövőben hasonló megjelenésű egyedek is felbukkanhatnak.

A szakemberek további vizsgálatokat sürgetnek annak kiderítésére, hogy egy egyszeri természeti különlegességről van-e szó, vagy egy új genetikai irány kezdete rajzolódik ki a Karib-tengerben.

Kapcsolódó tartalmaink:

Azt már tudjuk, hogy sárkányok és unikornisok nem léteznek, vannak azonban a természetnek olyan különös teremtényei, amelyek láttán eláll a lélegzetünk. Némelyiküket meglehetősen ijesztő külsővel áldott meg a sors – mutatjuk őket és azt is, hol élnek a világban ezek a bizarr állatok.