Szörnyű tragédia: cápatámadás áldozata lett egy turista

Egy minnesotai nő életét vesztette egy feltételezett cápatámadás következtében a Karib-tengeren, az Amerikai Virgin-szigetekhez tartozó St. Croix partjainál – közölte a TMZ.

Cápatámadás történt a St. Croix szigetén található partszakaszon - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Virgin-szigeteki Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint csütörtökön, helyi idő szerint 16 óra 30 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy nőt feltehetően cápa harapott meg a St. Croix-i Dorsch Beach közelében. A helyszínre tűzoltók, tengeri egységek és mentők érkeztek, akik súlyos sérülésekkel találták meg az áldozatot.

