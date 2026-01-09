Hírlevél
Rendkívüli

Új fejlemény a svájci tűzvészben – őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

Szörnyű tragédia: cápatámadás áldozata lett egy turista

Egy amerikai turista életét vesztette a Karib-tenger térségében, egy forgalmas partszakasz közelében történt incidens során. A cápatámadás körülményeit a helyi hatóságok vizsgálják.
Egy minnesotai nő életét vesztette egy feltételezett cápatámadás következtében a Karib-tengeren, az Amerikai Virgin-szigetekhez tartozó St. Croix partjainál – közölte a TMZ.

Cápatámadás
Cápatámadás történt a St. Croix szigetén található partszakaszon
Fotó: Unsplash

Virgin-szigeteki Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint csütörtökön, helyi idő szerint 16 óra 30 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy nőt feltehetően cápa harapott meg a St. Croix-i Dorsch Beach közelében. A helyszínre tűzoltók, tengeri egységek és mentők érkeztek, akik súlyos sérülésekkel találták meg az áldozatot. 

A nő a kórházi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. Hozzátartozói Arlene Lillisként azonosították, aki az Egyesült Államokban, Minnesota államban élt. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

