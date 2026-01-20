Életveszély a strandokon, 48 órán belül a negyedik áldozatukat szedik a cápák

Csupán néhány napon belül négy cápatámadás történt Ausztrália Új-Dél-Wales államának partvidékén. A legutóbbi esetben egy 39 éves szörföst harapott meg egy cápa a Mid North Coast térségében. A férfi a mellkasán sérült meg, de szerencsére nem szenvedett életveszélyes sérüléseket – tájékoztat a BBC.

39 éves szörfösre támadt rá egy cápa Ausztrália partjainál. A térségben csupán néhány nap leforgása alatt 4 cápatámadás történt.

Fotó: Unsplash

A szörföst kórházba szállították, ahol a kezelés után haza is engedték.

A támadások miatt Sydney északi partszakaszán minden strandot lezártak meghatározatlan időre.

A szakemberek szerint a napok óta tartó heves esőzések jelentősen hozzájárulhattak a cápatámadások számának növekedéséhez.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a folyótorkolatok és a zavaros vizű partszakaszok kifejezetten kockázatosak. Ilyen környezetben a cápák könnyebben vadásznak, miközben az emberek rosszabbul látják őket.

Bikacápák állhatnak a cápatámadások mögött

A hatóságok szerint a legtöbb cápatámadás mögött bikacápák állhatnak. Ez a faj az egyik legveszélyesebb az emberekre, mivel édesvízben és sós vízben egyaránt előfordul, és gyakran megjelenik a part közelében.

Horror az ausztrál strandokon

Csak a hétvégén három cápatámadás történt Ausztrália egyik legforgalmasabb partszakaszán. A legsúlyosabb esetben egy 12 éves fiút támadott meg egy cápa a Sydney-i kikötőnél, a gyermeket életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A Dee Why Beachnél egy cápa egy fiatal szörfös deszkáját harapta meg, ám a 11 éves gyermeket sértetlenül sikerült kimenekíteni. Ugyanezen a napon a Manly Beachnél egy húszas éveiben járó férfit ért támadás, aki súlyos lábsérülésekkel került kórházba.

Cápa karmai közül szabadították ki a turistát

Cápatámadás történt Brazília partjainál, amikor egy turista sznorkelezés közben megsérült a pernambucói Fernando de Noronha szigetcsoportnál. A 36 éves nő egy vezetett tengeri túrán vett részt, amikor egy dajkacápa megharapta a lábát, és másodpercekig nem engedte el.