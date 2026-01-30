Halálos cápatámadás a turistaparadicsomban, 13 éves fiú az áldozat

A fiú jobb combját érte a harapás, amely súlyos, életveszélyes vérzést okozott. Egy szemtanú kihúzta őt a vízből, és megpróbálta újraéleszteni, de az erőfeszítések nem jártak sikerrel. A gyermeket kórházba szállították, ahol az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani a cápatámadás után – írja a Daily Mail.

Néhány héten belül ez volt a második cápatámadás Brazíliában

Az őt ellátó orvos elmondta: a sérülés olyan területet ért, ahol több nagy verőér fut, ezért a fiú rendkívül gyorsan sok vért vesztett.

Mindent megtettünk, amit az intenzív ellátás lehetővé tesz, de sajnos már nem tudtuk megmenteni

– fogalmazott.

A támadás a Chifre nevű tengerpartnál történt, ahol a hatóságok korábban már több figyelmeztető táblát is kihelyeztek a cápatámadások veszélye miatt. A térségben összesen 13 jelzés figyelmezteti a fürdőzőket arra, hogy a partszakasz fokozott kockázatú.

A Pernambuco államban működő Cápatámadásokat Figyelő Bizottság adatai szerint 1992 óta több mint 80 cápatámadást regisztráltak a régióban, ezek közül 26 végződött halállal.

A mostani eset után a hatóságok bejelentették, hogy megerősítik a tengeri megfigyelést, és újraindítják a korábban felfüggesztett cápa-nyomkövetési programot.

A tragédia mindössze néhány héttel azután történt, hogy Brazíliában egy másik turistát is cápa sebesített meg búvárkodás közben. Az eset ismét ráirányította a figyelmet a térségben tapasztalható tengeri veszélyekre, valamint arra, mennyire fontos a hatósági figyelmeztetések betartása.

