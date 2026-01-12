Videón a brutális cápatámadás, így szabadították ki a turistát a vadállat harapásából

Cápatámadás történt Brazília partjainál, amikor egy turista sznorkelezés közben megsérült a pernambucói Fernando de Noronha szigetcsoportnál – tájékoztat a The Sun.

A cápatámadás idején a térségben helyi halászok is tartózkodtak, akik a mentésben segédkeztek - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Cápatámadás egy népszerű brazíliai turistaparadicsomban

A 36 éves nő egy vezetett tengeri túrán vett részt, amikor egy dajkacápa megharapta a lábát, és másodpercekig nem engedte el. A turistát a túravezető és a vele tartózkodók segítségével sikerült kiszabadítani, a sérülései nem voltak életveszélyesek.

A helyszínen elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították, ahol ellátták a sebeit, ezt követően pedig hazaengedték. A hatóságok közlése szerint az érintett terület közkedvelt merülőhely, ahol a cápák jelenléte ismert, ugyanakkor a vadon élő állatok etetése és zavarása szigorúan tilos.

