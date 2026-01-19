Horror a strandon: egy hétvégén három cápatámadás történt – videó

Cápatámadás rázta meg az ausztrál nagyvárost, miután rövid időn belül több, egymástól független incidens is történt a partszakaszokon. A legsúlyosabb esetben egy 12 éves fiút támadott meg egy nagy cápa a Sydney-i kikötőnél, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba - tájékoztat a BBC.

Cápatámadás után fokozott ellenőrzések indultak a partokon (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Perceken múlt a túlélés a Shark Beach-i cápatámadásnál

A fiú barátaival a Vaucluse városrészben található Shark Beachnél úszott, amikor vasárnap délután megtörtént a támadás. A gyermek mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A rendőrség szerint a fiú túlélési esélyeit az növelte, hogy barátai azonnal kihúzták a vízből, még a mentők megérkezése előtt.

A tengeri rendészet közlése szerint a mentés rendkívül nehéz körülmények között zajlott: a fiút rendőrségi gyorshajóra emelték, érszorítókkal próbálták elállítani a vérzést, majd újraélesztést is végeztek rajta, miközben a partra szállították.

A hatóságok feltételezése szerint a támadást egy bikacápa követte el, amely az egyik legagresszívebb fajnak számít, és gyakran fordul elő sekély, melegebb vizekben. Szakértők szerint a hétvégi heves esőzések és a felkavart, tápanyagban gazdag vízviszonyok hozzájárulhattak ahhoz, hogy a cápák közelebb merészkedjenek a parthoz.

Újabb riasztások érkeztek: a Dee Why Beachnél egy cápa egy fiatal szörfös deszkáját harapta meg, ám a 11 éves gyermeket sértetlenül sikerült kimenekíteni. Ugyanezen a napon a Manly Beachnél egy húszas éveiben járó férfit ért támadás, aki súlyos lábsérülésekkel került kórházba.

