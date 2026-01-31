Catherine O’Hara utolsó órái: sokkoló részletek a halála előtt

Megrázó részletek láttak napvilágot Catherine O’Hara halála kapcsán. A világhírű színésznő péntek hajnalban lett rosszul Los Angeles-i otthonában, Brentwoodban. A segélyhívás hangfelvétele szerint „küzdött a levegőért”, amikor a hatóságok riasztást kaptak hajnali 4 óra 48 perckor. A Los Angeles-i tűzoltóság és a mentők azonnal a helyszínre siettek, majd a 71 éves sztárt súlyos állapotban kórházba szállították.

Catherine O'Hara

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni Catherine O’Harát

Catherine O’Harát órákon át kezelték az egyik Los Angeles-i kórházban, ám az orvosok minden erőfeszítése ellenére néhány órával később elhunyt. Halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ügynöksége mindössze annyit közölt: egy „rövid betegség” előzte meg a tragédiát.

A színésznőt férje, Bo Welch és két fiuk, Matthew és Luke gyászolja.

Hollywood gyászol: megszólalt Macaulay Culkin is

A hír sokkolta a filmes világot, sorra érkeznek a megható búcsúüzenetek. Különösen megrendítő volt Macaulay Culkin reakciója, aki a Reszkessetek betörők! filmekben O’Hara fiát alakította. Az egykori gyereksztár „mamának” nevezte a színésznőt, és fájdalmas sorokkal búcsúzott tőle közösségi oldalán – számol be a The Sun.

Egy korszak ikonja távozott

Catherine O’Hara több mint öt évtizedes pályafutása alatt a komédia egyik legnagyobb alakjává vált. A Reszkessetek, betörők!, a Beetlejuice és a Schitt’s Creek rajongói számára örökre felejthetetlen marad. Halálával Hollywood nemcsak egy kiváló színésznőt, hanem egy szeretett ikont is elveszített.

További híreink:

Eddig azt hittük, csak karácsony nincs Kevin nélkül. Azonban nagyon is úgy fest, már a Golden Globe-ról sem hiányozhat a Reszkessetek, betörők! színésze, Macaulay Culkin. Ám, ez nem mindig volt így!

A Reszkessetek betörők sztárja a New York Timesnak adott interjút a hét elején, amelyben igencsak érdekes dolgot árult el. Macaulay Culkin a filmbéli anyukáját, Catherine O’Harát hívja anyuként. A hír azonnal letarolta a közösségi médiát és az emberek elkezdtek a Culkin család múltja után érdeklődni.