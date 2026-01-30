Elhunyt a Reszkessetek, betörők! sztárja

Elhunyt Catherine O'Hara Emmy-díjas kanadai-amerikai színésznő. A sztár olyan filmekben játszott, mint a Beetlejuice – Kísértethistória vagy a Reszkessetek, betörők!. A gyászhírt a színész menedzsere közölte.
71 éves korában elhunyt Catherine O'Hara kanadai-amerikai színésznő. A gyászhírt O'Hara menedzsere erősítette meg pénteken – tájékoztat az ABC News.
A legendás hollywoodi színésznő olyan világhírű filmekben szerepelt, mint a Beetlejuice – Kísértethistória, a Reszkessetek, betörők! vagy a Narancsvidék.
A halál körülményeiről további részleteket nem közöltek.
