Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Háború

Putyin váratlan bejelentése: azonnal leállnak az orosz légicsapások

catherine o ' hara

Elhunyt a Reszkessetek, betörők! sztárja

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt Catherine O'Hara Emmy-díjas kanadai-amerikai színésznő. A sztár olyan filmekben játszott, mint a Beetlejuice – Kísértethistória vagy a Reszkessetek, betörők!. A gyászhírt a színész menedzsere közölte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
catherine o ' harareszkessetek, betörők!gyászelhunyt

71 éves korában elhunyt Catherine O'Hara kanadai-amerikai színésznő. A gyászhírt O'Hara menedzsere erősítette meg pénteken – tájékoztat az ABC News.

Elhunyt Catherine O'Hara színésznő
Elhunyt Catherine O'Hara színésznő 
Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legendás hollywoodi színésznő olyan világhírű filmekben szerepelt, mint a Beetlejuice – Kísértethistória, a Reszkessetek, betörők! vagy a Narancsvidék. 

A halál körülményeiről további részleteket nem közöltek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!