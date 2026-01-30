Elhunyt a Reszkessetek, betörők! sztárja

71 éves korában elhunyt Catherine O'Hara kanadai-amerikai színésznő. A gyászhírt O'Hara menedzsere erősítette meg pénteken – tájékoztat az ABC News.

Elhunyt Catherine O'Hara színésznő

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legendás hollywoodi színésznő olyan világhírű filmekben szerepelt, mint a Beetlejuice – Kísértethistória, a Reszkessetek, betörők! vagy a Narancsvidék.

A halál körülményeiről további részleteket nem közöltek.