73 másodperc az ég felé – a Challenger-katasztrófa drámai története

A Challenger-katasztrófa nem csupán technikai szerencsétlenség volt, hanem egy generáció kollektív emléke. Az indítást a televíziók élőben közvetítették, iskolákban, munkahelyeken és otthonokban milliók figyelték a képernyőket. Aznap mindenki ünnepre készült: a küldetés különlegessége az volt, hogy először utazott volna az űrbe egy civil tanárnő, Christa McAuliffe – olvasható a Challenger-katasztrófa szócikkben, a Wikipedia felületén.

Challenger-katasztrófa: az amerikai Challenger űrsikló 1986. január 28-án emelkedett a Kennedy Űrközpont indítóállásáról

Fotó: BOB PEARSON / AFP

A legénység tagjai – Francis Scobee parancsnok, Michael Smith pilóta, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis és Christa McAuliffe – tapasztalt, elhivatott szakemberek voltak. Mindannyian azért indultak útnak, hogy az űrkutatás új fejezetét nyissák meg.

A Challenger űrsikló legénysége

Fotó: AFP / NASA

Mi történt a végzetes napon?

A Challenger indítása már eleve problémákkal terhelt volt. Az időjárás szokatlanul hidegnek bizonyult Floridában, ami végül kulcsszerepet játszott a tragédiában. A startot többször is elhalasztották, de végül zöld utat kapott a küldetés.

A NASA 1986. január 28-án készített képe a Challenger űrsikló szilárd üzemanyagú rakétájának robbanáskezdését mutatja a Kennedy Űrközpont felett

Fotó: AFP / NASA

Az űrsikló felszállása után 73 másodperccel azonban bekövetkezett a végzetes hiba. A szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta egyik tömítése – az úgynevezett O-gyűrű – a hideg miatt rugalmatlanná vált, és nem tudta ellátni feladatát. A meghibásodás következtében láng tört ki, amely végzetesen meggyengítette az űreszköz szerkezetét.

14 kilométeres magasságban a Challenger szétesett. A felvételeken látható kondenzcsíkok és szétszóródó darabok örökre beleégtek a nézők emlékezetébe.

Ez a NASA által közzétett fotó a robbanásról

Fotó: AFP / NASA

Challenger-katasztrófa – mi történt a legénységgel?

A robbanás nem azonnal ölte meg az űrhajósokat. A legénységi kabin egyben vált le az űrsiklóról, és még tovább emelkedett 20 kilométeres magasságig, mielőtt visszazuhant volna az Atlanti-óceánba.

Ez az 1986. január 28-i archívfotó a két szilárd hajtóanyagú rakétát ábrázolja, amint az amerikai Challenger űrrepülőgép robbanása után felrobbannak a floridai Kennedy Űrközpont felett

Fotó: BOB PEARSON / AFP

A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy több űrhajós túlélhette a szétesést. A kabinban néhány kapcsolót átállítottak, és többen bekapcsolták személyi oxigénellátó rendszerüket is. A tragédia végső oka a vízbe csapódás volt, amely több mint 330 km/órás sebességgel történt.

A mentési és kutatási munkálatok hónapokig tartottak. A törmelékeket 1670 négyzetkilométeres területen kutatták át repülőgépekkel, hajókkal és tengeralattjárókkal. A legénység maradványait csak áprilisban sikerült kiemelni, és méltó körülmények között eltemetni.