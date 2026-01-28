Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Challenger-katasztrófa

73 másodperc az ég felé – a Challenger-katasztrófa drámai története

54 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1986. január 28-án az emberiség egyik legnagyobb űrhajózási tragédiája zajlott le az Egyesült Államok felett. A Challenger-katasztrófa az indítás utáni 73. másodpercben következett be, amikor az űrsikló darabjaira hullott, és mind a hét űrhajós életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Challenger-katasztrófaNASAűrhajóűrkutatás

A Challenger-katasztrófa nem csupán technikai szerencsétlenség volt, hanem egy generáció kollektív emléke. Az indítást a televíziók élőben közvetítették, iskolákban, munkahelyeken és otthonokban milliók figyelték a képernyőket. Aznap mindenki ünnepre készült: a küldetés különlegessége az volt, hogy először utazott volna az űrbe egy civil tanárnő, Christa McAuliffe – olvasható a Challenger-katasztrófa szócikkben, a Wikipedia felületén.

Challenger-katasztrófa - US space shuttle Challenger lifts off 28 January 1986 from a launch pad at Kennedy Space Center, 72 seconds before its explosion killing it crew of seven. Challenger was 72 seconds into its flight, travelling at nearly 2,000 mph at a height of ten miles, when it was suddenly envelope in a red, orange and white fireball as thousands of tons of liquid hydrogen and oxygen fuel exploded. AFP PHOTO NASA (Photo by BOB PEARSON / AFP)
Challenger-katasztrófa: az amerikai Challenger űrsikló 1986. január 28-án emelkedett a Kennedy Űrközpont indítóállásáról
Fotó: BOB PEARSON / AFP

A legénység tagjai – Francis Scobee parancsnok, Michael Smith pilóta, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis és Christa McAuliffe – tapasztalt, elhivatott szakemberek voltak. Mindannyian azért indultak útnak, hogy az űrkutatás új fejezetét nyissák meg.

The space shuttle Challenger mission STS 51-L crew pose for a portrait while training at Kennedy Space Center's (KSC) Launch complex 39, Pad B in Florida this 09 January 1986 file photo. They are standing in the White Room during a break in countdown training. Left to right are Teacher in Space Payload Specialist Sharon Christa McAuliffe; Payload Specialist Gregory Jarvis; and Astronauts Judith A. Resnik, mission specialist; Francis R. (Dick) Scobee, mission commander; Ronald E. McNair, mission specialist; Mike J. Smith, pilot; and Ellison S. Onizuka, mission specialist. The shuttle exploded 73 seconds after lift-off on 28 January 1986, claimed the lives of the entire crew. AFP PHOTO / NASA (Photo by NASA / AFP)
A Challenger űrsikló legénysége
Fotó: AFP / NASA

Mi történt a végzetes napon?

A Challenger indítása már eleve problémákkal terhelt volt. Az időjárás szokatlanul hidegnek bizonyult Floridában, ami végül kulcsszerepet játszott a tragédiában. A startot többször is elhalasztották, de végül zöld utat kapott a küldetés.

Picture taken 28 January 1986 by NASA showing the solid fuel rocket booster of the space shuttle Challenger starting to explode over Kennedy Space Center. The US space shuttle exploded seconds after lift-off, killing it crew of seven. Challenger was 72 seconds into its flight, travelling at nearly 2,000 mph at a height of ten miles, when it was suddenly envelope in a red, orange and white fireball as thousands of tons of liquid hydrogen and oxygen fuel exploded. AFP PHOTO NASA (Photo by NASA / AFP)
A NASA 1986. január 28-án készített képe a Challenger űrsikló szilárd üzemanyagú rakétájának robbanáskezdését mutatja a Kennedy Űrközpont felett
Fotó: AFP / NASA

Az űrsikló felszállása után 73 másodperccel azonban bekövetkezett a végzetes hiba. A szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta egyik tömítése – az úgynevezett O-gyűrű – a hideg miatt rugalmatlanná vált, és nem tudta ellátni feladatát. A meghibásodás következtében láng tört ki, amely végzetesen meggyengítette az űreszköz szerkezetét.

14 kilométeres magasságban a Challenger szétesett. A felvételeken látható kondenzcsíkok és szétszóródó darabok örökre beleégtek a nézők emlékezetébe.

This photo released by NASA, of the 28 January 1986 explosion which destroyed the Space shuttle Challenger and killed all seven crew members 75 seconds after its launch, appears to show a second explosion. (Photo by NASA / AFP)
Ez a NASA által közzétett fotó a robbanásról
Fotó: AFP / NASA

Challenger-katasztrófa – mi történt a legénységgel?

A robbanás nem azonnal ölte meg az űrhajósokat. A legénységi kabin egyben vált le az űrsiklóról, és még tovább emelkedett 20 kilométeres magasságig, mielőtt visszazuhant volna az Atlanti-óceánba.

(FILES): This 28 January 1986 file photo the two solid fuel rocket boosters flaring away from the explosion of the US space shuttle Challenger over Kennedy Space Center in Florida. Twenty years after Challenger exploded after liftoff, killing all seven of its crew members, the shuttle program has yet to overcome doubts about its safety and value. The disaster that unfolded before crowds gathered at Florida's Kennedy Space Center and on live television shocked the country and remains engraved on the national psyche. Fallen crew member Christa McAuliffe, the first non-aviator in space, became a symbol of the Challenger tragedy after having caught the public's imagination. AFP PHOTO/BOB PEARSON/FILES == WITH AFP STORY: US-SPACE-SHUTTLE-CHALLENGER == (Photo by BOB PEARSON / AFP)
Ez az 1986. január 28-i archívfotó a két szilárd hajtóanyagú rakétát ábrázolja, amint az amerikai Challenger űrrepülőgép robbanása után felrobbannak a floridai Kennedy Űrközpont felett
Fotó: BOB PEARSON / AFP

A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy több űrhajós túlélhette a szétesést. A kabinban néhány kapcsolót átállítottak, és többen bekapcsolták személyi oxigénellátó rendszerüket is. A tragédia végső oka a vízbe csapódás volt, amely több mint 330 km/órás sebességgel történt.

A mentési és kutatási munkálatok hónapokig tartottak. A törmelékeket 1670 négyzetkilométeres területen kutatták át repülőgépekkel, hajókkal és tengeralattjárókkal. A legénység maradványait csak áprilisban sikerült kiemelni, és méltó körülmények között eltemetni.

Tanulságok, amelyek megváltoztatták az űrkutatást

A balesetet követően az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA teljes körű vizsgálatot indított. Kiderült, hogy a műszaki hiba mellett szervezeti és döntéshozatali problémák is hozzájárultak a tragédiához. A hideg időjárás kockázataira több mérnök is figyelmeztetett, ám aggodalmaikat figyelmen kívül hagyták.

Picture released and taken in April 1986 at Kennedy Space Center (KSC) shows the wreckage from the Space Shuttle Challenger displayed in the Logistic Facility at the KSC. The wreckage has been set up to assist the process of studying the Challenger accident. Space Shuttle Challenger exploded 28 January 1986 seconds after blast-off, killing seven astronauts, putting all space flights on hold for 32 months. AFP PHOTO NASA (Photo by NASA / AFP)
Az 1986 áprilisában a Kennedy Űrközpontban (KSC) kiadott és készített kép a Challenger űrsikló roncsait mutatja a KSC Logisztikai Létesítményében
Fotó: AFP / NASA

A Challenger elvesztése után évekre felfüggesztették az űrsiklóprogramot. A biztonsági előírásokat alapjaiban írták át, az indítási protokollokat szigorították, és a döntéshozatali rendszert is megreformálták.

Picture released and taken in April 1986 at Kennedy Space Center (KSC) shows the wreckage from the Space Shuttle Challenger displayed in the Logistic Facility at the KSC. The wreckage has been set up to assist the process of studying the Challenger accident. Space Shuttle Challenger exploded 28 January 1986 seconds after blast-off, killing seven astronauts, putting all space flights on hold for 32 months. AFP PHOTO NASA (Photo by NASA / AFP)
Az 1986 áprilisában a Kennedy Űrközpontban (KSC) kiadott és készített kép a Challenger űrsikló roncsait mutatja a KSC Logisztikai Létesítményében
Fotó: AFP / NASA

Az emlékezés kötelessége

Az űrhajózás történetében összesen harminc ember vesztette életét különböző balesetekben, de a Challenger tragédiája mind közül a legismertebbé vált. Nemcsak a technológiai kudarc miatt, hanem azért is, mert a világ élőben látta megtörténni.

1986. január 28-a emlékeztet arra, milyen törékeny az emberi tudás határa, és mennyi kockázattal jár az ismeretlen meghódítása. A Challenger legénysége az emberiség fejlődéséért indult útnak – és áldozatuk ma is az űrkutatás biztonságosabb jövőjét szolgálja.

További cikkeink: 

A végzetes tervezési hiba, amit sokáig elhallgattak – a Malév egyik legsúlyosabb tragédiája

1962. november 23-án tragikus repülőbaleset rázta meg a magyar polgári légi közlekedést: a Párizs melletti Le Bourget repülőtér megközelítésekor lezuhant a Malév egyik IL–18-as gépe. A repülőgép katasztrófája 8 fős személyzet és 13 utas életét követelte.

Eltűnt a Malaysia Airlines 370-es járata, több mint kétszáz emberrel

A Malaysia Airlines Kuala Lumpur és Peking között közlekedő MH370-es járata az irányvonaláról jelentősen letérve és a földi légi irányítással minden kapcsolatot megszüntetve az Indiai-óceán felett máig tisztázatlan körülmények között eltűnt. A repüléstörténet leghosszabb ideig tartó és legköltségesebb kutatóakciója minden eredmény nélkül záródott le, nyitva hagyva azt a máig megválaszolatlan kérdést, hogy mi történhetett a maláj légitársaság Boeing 777-es utasszállítójával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!