73 másodperc az ég felé – a Challenger-katasztrófa drámai története

A Challenger-katasztrófa nem csupán technikai szerencsétlenség volt, hanem egy generáció kollektív emléke. Az indítást a televíziók élőben közvetítették, iskolákban, munkahelyeken és otthonokban milliók figyelték a képernyőket. Aznap mindenki ünnepre készült: a küldetés különlegessége az volt, hogy először utazott volna az űrbe egy civil tanárnő, Christa McAuliffe – olvasható a Challenger-katasztrófa szócikkben, a Wikipedia felületén.
A legénység tagjai – Francis Scobee parancsnok, Michael Smith pilóta, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis és Christa McAuliffe – tapasztalt, elhivatott szakemberek voltak. Mindannyian azért indultak útnak, hogy az űrkutatás új fejezetét nyissák meg.
Mi történt a végzetes napon?
A Challenger indítása már eleve problémákkal terhelt volt. Az időjárás szokatlanul hidegnek bizonyult Floridában, ami végül kulcsszerepet játszott a tragédiában. A startot többször is elhalasztották, de végül zöld utat kapott a küldetés.
Az űrsikló felszállása után 73 másodperccel azonban bekövetkezett a végzetes hiba. A szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta egyik tömítése – az úgynevezett O-gyűrű – a hideg miatt rugalmatlanná vált, és nem tudta ellátni feladatát. A meghibásodás következtében láng tört ki, amely végzetesen meggyengítette az űreszköz szerkezetét.
14 kilométeres magasságban a Challenger szétesett. A felvételeken látható kondenzcsíkok és szétszóródó darabok örökre beleégtek a nézők emlékezetébe.
Challenger-katasztrófa – mi történt a legénységgel?
A robbanás nem azonnal ölte meg az űrhajósokat. A legénységi kabin egyben vált le az űrsiklóról, és még tovább emelkedett 20 kilométeres magasságig, mielőtt visszazuhant volna az Atlanti-óceánba.
A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy több űrhajós túlélhette a szétesést. A kabinban néhány kapcsolót átállítottak, és többen bekapcsolták személyi oxigénellátó rendszerüket is. A tragédia végső oka a vízbe csapódás volt, amely több mint 330 km/órás sebességgel történt.
A mentési és kutatási munkálatok hónapokig tartottak. A törmelékeket 1670 négyzetkilométeres területen kutatták át repülőgépekkel, hajókkal és tengeralattjárókkal. A legénység maradványait csak áprilisban sikerült kiemelni, és méltó körülmények között eltemetni.
Tanulságok, amelyek megváltoztatták az űrkutatást
A balesetet követően az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA teljes körű vizsgálatot indított. Kiderült, hogy a műszaki hiba mellett szervezeti és döntéshozatali problémák is hozzájárultak a tragédiához. A hideg időjárás kockázataira több mérnök is figyelmeztetett, ám aggodalmaikat figyelmen kívül hagyták.
A Challenger elvesztése után évekre felfüggesztették az űrsiklóprogramot. A biztonsági előírásokat alapjaiban írták át, az indítási protokollokat szigorították, és a döntéshozatali rendszert is megreformálták.
Az emlékezés kötelessége
Az űrhajózás történetében összesen harminc ember vesztette életét különböző balesetekben, de a Challenger tragédiája mind közül a legismertebbé vált. Nemcsak a technológiai kudarc miatt, hanem azért is, mert a világ élőben látta megtörténni.
1986. január 28-a emlékeztet arra, milyen törékeny az emberi tudás határa, és mennyi kockázattal jár az ismeretlen meghódítása. A Challenger legénysége az emberiség fejlődéséért indult útnak – és áldozatuk ma is az űrkutatás biztonságosabb jövőjét szolgálja.
