Nem gondolná, melyik lett a világ legszebb városa – mutatjuk a fő látnivalókat!

28 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Macskaköves utcák és évszázados történetek várják az utazókat Anglia egyik legkülönlegesebb városában. Chester egyszerre középkori város, élő történelmi díszlet és modern városnézési célpont, amelyet sokan minden túlzás nélkül a világ legszebb városai közé sorolnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Chesterhíres látnivalókközépkori városközpontAnglia

Chester Anglia északnyugati részén, Liverpooltól mintegy 40 percre fekszik, és különleges hangulatát a kivételesen jól megőrzött óváros adja. A középkori város falai, favázas épületei és kétszintes bevásárlósorai miatt Chester látnivalói sétatávolságra vannak egymástól, így ideális célpont egy rövid, mégis tartalmas városnézéshez - írja a Travel Book.

Chester
A középkori hangulatú Chester egyik legimpozánsabb épülete a város történelmi székesegyháza
Fotó: Unsplash

Miért nevezik Chestert a világ legszebb városának?

Az elnevezés elsősorban Chester egységes városképének köszönhető. Kevés olyan európai város létezik, ahol a római kori városfalak, a középkori utcahálózat és a viktoriánus építészet ilyen harmonikusan simul össze. 

A majdnem teljes egészében bejárható városfal, a látványos óratorony és a kétszintes üzletsorok olyan atmoszférát teremtenek, amely sok látogató szerint egy élő történelmi film díszletéhez hasonlít.

Mit érdemes megnézni Chesterben?

1. Chester városfalai - Chester City Walls

A chesteri városfalak közel 2000 éves múltra tekintenek vissza, eredetileg még a római korban emelték őket katonai védelmi célból. Ma Anglia egyik legjobb állapotban fennmaradt városfal-rendszerének számítanak, és szinte teljes egészében körbesétálhatók. A falakról különleges rálátás nyílik az óvárosra, a folyóra és a csatornákra, így a séta egyszerre történelmi és látványos élmény.

2. Eastgate óra - Eastgate Clock 

Az Eastgate Clock Chester egyik legismertebb jelképe, amely közvetlenül az egykori városkapu felett áll. Az órát 1897-ben emelték Viktória királynő trónra lépésének gyémántjubileuma alkalmából. Különlegessége, hogy a londoni Big Ben után ez az egyik legtöbbet fényképezett óra egész Nagy-Britanniában, és az óvárosi séták szinte elkerülhetetlen állomása.

3. Chester Rows – kétszintes üzletsorok

A Chester Rows egyedülálló építészeti megoldás: kétszintes, fedett bevásárlósorok, amelyek az óváros főutcáin futnak végig. Az alsó és felső szinten üzletek, kávézók és kis boltok váltják egymást, sok esetben több száz éves épületekben. Ez a különleges kialakítás sehol máshol nem található meg Angliában ilyen összefüggő formában.

4. Chesteri székesegyház - Chester Cathedral 

A vörös homokkőből épült chesteri székesegyház már messziről uralja a város látképét. A 16. században nyerte el mai formáját, belső tereit gazdagon díszített ólomüveg ablakok és finom faragású részletek jellemzik. A katedrális körül nyugodt kertek és belső udvar található, ahol gyakran rendeznek kulturális eseményeket, koncerteket és kiállításokat.

5. Chesteri római amfiteátrum - Chester Roman Amphitheatre 

Az óváros peremén található római amfiteátrum egykor Britannia legnagyobb ilyen jellegű építménye volt. A római időkben katonai kiképzések és gladiátorviadalok helyszíneként szolgált. Bár ma már csak a falmaradványok láthatók, a terület mérete jól érzékelteti az egykori jelentőségét. A feltárások során előkerült leletek a közeli múzeumban tekinthetők meg.

Mitől különleges Chester?

Chester különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre őrzi a római alapokat, a középkori város szerkezetét és a modern városi életet. A város gyalogosan bejárható, mégis minden utcája újabb történetet mesél el: városfalba épített pubok, kísértetlegendák és évszázados épületek váltják egymást. Ez a rétegezettség teszi Chestert igazán egyedivé az angliai városok között.

