Nem gondolná, melyik lett a világ legszebb városa – mutatjuk a fő látnivalókat!

Chester Anglia északnyugati részén, Liverpooltól mintegy 40 percre fekszik, és különleges hangulatát a kivételesen jól megőrzött óváros adja. A középkori város falai, favázas épületei és kétszintes bevásárlósorai miatt Chester látnivalói sétatávolságra vannak egymástól, így ideális célpont egy rövid, mégis tartalmas városnézéshez - írja a Travel Book.

A középkori hangulatú Chester egyik legimpozánsabb épülete a város történelmi székesegyháza

Fotó: Unsplash

Miért nevezik Chestert a világ legszebb városának?

Az elnevezés elsősorban Chester egységes városképének köszönhető. Kevés olyan európai város létezik, ahol a római kori városfalak, a középkori utcahálózat és a viktoriánus építészet ilyen harmonikusan simul össze.

A majdnem teljes egészében bejárható városfal, a látványos óratorony és a kétszintes üzletsorok olyan atmoszférát teremtenek, amely sok látogató szerint egy élő történelmi film díszletéhez hasonlít.

Mit érdemes megnézni Chesterben?

1. Chester városfalai - Chester City Walls

A chesteri városfalak közel 2000 éves múltra tekintenek vissza, eredetileg még a római korban emelték őket katonai védelmi célból. Ma Anglia egyik legjobb állapotban fennmaradt városfal-rendszerének számítanak, és szinte teljes egészében körbesétálhatók. A falakról különleges rálátás nyílik az óvárosra, a folyóra és a csatornákra, így a séta egyszerre történelmi és látványos élmény.

2. Eastgate óra - Eastgate Clock

Az Eastgate Clock Chester egyik legismertebb jelképe, amely közvetlenül az egykori városkapu felett áll. Az órát 1897-ben emelték Viktória királynő trónra lépésének gyémántjubileuma alkalmából. Különlegessége, hogy a londoni Big Ben után ez az egyik legtöbbet fényképezett óra egész Nagy-Britanniában, és az óvárosi séták szinte elkerülhetetlen állomása.

3. Chester Rows – kétszintes üzletsorok

A Chester Rows egyedülálló építészeti megoldás: kétszintes, fedett bevásárlósorok, amelyek az óváros főutcáin futnak végig. Az alsó és felső szinten üzletek, kávézók és kis boltok váltják egymást, sok esetben több száz éves épületekben. Ez a különleges kialakítás sehol máshol nem található meg Angliában ilyen összefüggő formában.