Nem gondolná, melyik lett a világ legszebb városa – mutatjuk a fő látnivalókat!

Chester Anglia északnyugati részén, Liverpooltól mintegy 40 percre fekszik, és különleges hangulatát a kivételesen jól megőrzött óváros adja. A középkori város falai, favázas épületei és kétszintes bevásárlósorai miatt Chester látnivalói sétatávolságra vannak egymástól, így ideális célpont egy rövid, mégis tartalmas városnézéshez - írja a Travel Book.
Miért nevezik Chestert a világ legszebb városának?
Az elnevezés elsősorban Chester egységes városképének köszönhető. Kevés olyan európai város létezik, ahol a római kori városfalak, a középkori utcahálózat és a viktoriánus építészet ilyen harmonikusan simul össze.
A majdnem teljes egészében bejárható városfal, a látványos óratorony és a kétszintes üzletsorok olyan atmoszférát teremtenek, amely sok látogató szerint egy élő történelmi film díszletéhez hasonlít.
Mit érdemes megnézni Chesterben?
1. Chester városfalai - Chester City Walls
A chesteri városfalak közel 2000 éves múltra tekintenek vissza, eredetileg még a római korban emelték őket katonai védelmi célból. Ma Anglia egyik legjobb állapotban fennmaradt városfal-rendszerének számítanak, és szinte teljes egészében körbesétálhatók. A falakról különleges rálátás nyílik az óvárosra, a folyóra és a csatornákra, így a séta egyszerre történelmi és látványos élmény.
2. Eastgate óra - Eastgate Clock
Az Eastgate Clock Chester egyik legismertebb jelképe, amely közvetlenül az egykori városkapu felett áll. Az órát 1897-ben emelték Viktória királynő trónra lépésének gyémántjubileuma alkalmából. Különlegessége, hogy a londoni Big Ben után ez az egyik legtöbbet fényképezett óra egész Nagy-Britanniában, és az óvárosi séták szinte elkerülhetetlen állomása.
3. Chester Rows – kétszintes üzletsorok
A Chester Rows egyedülálló építészeti megoldás: kétszintes, fedett bevásárlósorok, amelyek az óváros főutcáin futnak végig. Az alsó és felső szinten üzletek, kávézók és kis boltok váltják egymást, sok esetben több száz éves épületekben. Ez a különleges kialakítás sehol máshol nem található meg Angliában ilyen összefüggő formában.
4. Chesteri székesegyház - Chester Cathedral
A vörös homokkőből épült chesteri székesegyház már messziről uralja a város látképét. A 16. században nyerte el mai formáját, belső tereit gazdagon díszített ólomüveg ablakok és finom faragású részletek jellemzik. A katedrális körül nyugodt kertek és belső udvar található, ahol gyakran rendeznek kulturális eseményeket, koncerteket és kiállításokat.
5. Chesteri római amfiteátrum - Chester Roman Amphitheatre
Az óváros peremén található római amfiteátrum egykor Britannia legnagyobb ilyen jellegű építménye volt. A római időkben katonai kiképzések és gladiátorviadalok helyszíneként szolgált. Bár ma már csak a falmaradványok láthatók, a terület mérete jól érzékelteti az egykori jelentőségét. A feltárások során előkerült leletek a közeli múzeumban tekinthetők meg.
Mitől különleges Chester?
Chester különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre őrzi a római alapokat, a középkori város szerkezetét és a modern városi életet. A város gyalogosan bejárható, mégis minden utcája újabb történetet mesél el: városfalba épített pubok, kísértetlegendák és évszázados épületek váltják egymást. Ez a rétegezettség teszi Chestert igazán egyedivé az angliai városok között.
