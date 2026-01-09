Ő volt Amerika legnagyobb árulója – meghalt a CIA-ügynök, aki halálba küldte társait

A Bureau of Prisons közlése szerint Aldrich Ames 84 éves korában halt meg egy marylandi szövetségi büntetés-végrehajtási intézményben. A hatóságok a halál okát nem hozták nyilvánosságra, annyit azonban megerősítettek, hogy a korábbi CIA-ügynök életfogytiglani börtönbüntetését töltötte – írja az ABC News.
Ki volt az elhunyt CIA-ügynök, aki a Kremlnek dolgozott?
Aldrich Ames CIA-ügynök a hírszerzés egyik legérzékenyebb területének, a szovjet ügyekkel foglalkozó részlegnek volt a vezetője. Olyan titkos információkhoz fért hozzá, amelyek a hidegháború idején Amerika nemzetbiztonságának alapját képezték.
1985-ben azonban titokban felajánlotta szolgálatait a KGB-nek, és pénzért cserébe amerikai ügynökök neveit, műveleti adatokat és aktákat adott át Moszkvának.
Tíz ügynök halála köthető hozzá
A kiszivárgott adatok következményei tragikusak voltak: amerikai források szerint legalább tíz amerikai hírszerzőt tartóztattak le vagy végeztek ki a Szovjetunióban Ames listái alapján.
Ez az árulás a CIA egyik legsúlyosabb biztonsági kudarca lett.
Hosszú megfigyelés, végül bilincs
A CIA és az FBI hónapokon át figyelte a férfit, miután egyre több bizonyíték utalt arra, hogy belső ember szivárogtat. 1994 februárjában végül letartóztatták őt és feleségét is, aki segített az üzenetek és pénzek kezelésében.
Ames életfogytiglani börtönt kapott, feleségét több év szabadságvesztésre ítélték.
Egy árulás, amely örökre nyomot hagyott
Aldrich Ames története máig figyelmeztetésként él a hírszerzés világában. A CIA-ügynök árulása nemcsak életeket követelt, hanem alapjaiban rendítette meg az amerikai hírszerzésbe vetett bizalmat is – és örökre beírta nevét a kémvilág legsötétebb fejezetei közé.
