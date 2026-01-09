Ő volt Amerika legnagyobb árulója – meghalt a CIA-ügynök, aki halálba küldte társait

A Bureau of Prisons közlése szerint Aldrich Ames 84 éves korában halt meg egy marylandi szövetségi büntetés-végrehajtási intézményben. A hatóságok a halál okát nem hozták nyilvánosságra, annyit azonban megerősítettek, hogy a korábbi CIA-ügynök életfogytiglani börtönbüntetését töltötte – írja az ABC News.

Aldrich Hazen Ames, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA-ügynök) volt magas rangú tisztviselőjét az alexandriai amerikai szövetségi bíróságon 1994. február 22-én vezetik, miután a volt Szovjetuniónak kémkedés vádjával emeltek ellene vádat. Aldrich Ames, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) kémje, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek titkok Moszkvának történő eladásáért, ami egy tucat kettős ügynök életébe került

Fotó: LUKE FRAZZA / AFP

Ki volt az elhunyt CIA-ügynök, aki a Kremlnek dolgozott?

Aldrich Ames CIA-ügynök a hírszerzés egyik legérzékenyebb területének, a szovjet ügyekkel foglalkozó részlegnek volt a vezetője. Olyan titkos információkhoz fért hozzá, amelyek a hidegháború idején Amerika nemzetbiztonságának alapját képezték.

1985-ben azonban titokban felajánlotta szolgálatait a KGB-nek, és pénzért cserébe amerikai ügynökök neveit, műveleti adatokat és aktákat adott át Moszkvának.

Tíz ügynök halála köthető hozzá

A kiszivárgott adatok következményei tragikusak voltak: amerikai források szerint legalább tíz amerikai hírszerzőt tartóztattak le vagy végeztek ki a Szovjetunióban Ames listái alapján.

Ez az árulás a CIA egyik legsúlyosabb biztonsági kudarca lett.

Ezen a vázlaton Aldrich Hazen Ames (középen) és felesége, Maria del Rosario Ames (jobbra) a CIA korábbi szovjet kémelhárítási vezetője áll az alexandriai (Virginia állam) szövetségi bíró előtt 1994. február 22-én, a volt Szovjetunió és Oroszország javára kémkedés vádjával indított tárgyalásuk során.

Fotó: LUKE FRAZZA / AFP

Hosszú megfigyelés, végül bilincs

A CIA és az FBI hónapokon át figyelte a férfit, miután egyre több bizonyíték utalt arra, hogy belső ember szivárogtat. 1994 februárjában végül letartóztatták őt és feleségét is, aki segített az üzenetek és pénzek kezelésében.

Ames életfogytiglani börtönt kapott, feleségét több év szabadságvesztésre ítélték.

Egy árulás, amely örökre nyomot hagyott

Aldrich Ames története máig figyelmeztetésként él a hírszerzés világában. A CIA-ügynök árulása nemcsak életeket követelt, hanem alapjaiban rendítette meg az amerikai hírszerzésbe vetett bizalmat is – és örökre beírta nevét a kémvilág legsötétebb fejezetei közé.

