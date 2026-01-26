Megvan, ki öltheti magára Voldemort köpenyét?

A rajongók sokkot kaptak, amikor Ralph Fiennes a vörös szőnyegen arról beszélt, hogy Cillian Murphy már meg is kaphatta Voldemort szerepét az HBO készülő Harry Potter-sorozatában. A kijelentés azért is különösen érdekes, mert Murphy korábban nyilvánosan tagadta, hogy bármilyen tárgyalás zajlana a háttérben – írja az Independent.

Cillian Murphy neve felrobbantotta a Harry Potter-rajongókat, miután Ralph Fiennes elszólása szerint ő lehet az HBO készülő sorozatának új Voldemortja Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ralph Fiennes elszólása után gyorsan világossá vált, hogy még ő maga sem biztos abban, valóban megtörtént-e a casting.

A színész néhány másodperccel később már zavartan pontosított, ami tovább növelte a bizonytalanságot Cillian Murphy esetleges szerepvállalása körül.

Nem véletlen, hogy Cillian Murphy neve ilyen erősen felmerült. A színész korábban is többször bizonyította, hogy képes sötét, nyomasztó karaktereket hitelesen megformálni, ezért sokan ideális Voldemortként tekintenek rá. Ralph Fiennes már korábban is nyilvánosan támogatta az ötletet, mondván: Murphy kivételes tehetség, aki méltó utód lehetne.

Ennek ellenére Cillian Murphy egy 2025-ös interjúban egyértelműen cáfolta, hogy bármilyen hivatalos egyeztetés zajlana közte és az HBO között.

Állítása szerint csak a gyerekei szóltak neki a pletykákról, ő maga semmilyen ajánlatot nem kapott.

Az HBO új Harry Potter-sorozata tízéves projektre készül, és a készítők sötétebb, részletesebb feldolgozást ígérnek. Ebben a koncepcióban sokak szerint tökéletesen működne Cillian Murphy, ám hivatalos bejelentés egyelőre nem született. Amíg ez nem történik meg, a Voldemort-szerep körüli találgatások továbbra is lázban tartják a rajongókat.

