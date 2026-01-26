Elképesztő cipővel rukkolt elő a Lego

A Lego Brick Clog névre keresztelt lábbeli a Crocs jellegzetes habanyagából készült, mozgatható sarokpánttal, megerősített talppal és négy, Lego logóval ellátott szegeccsel. Az ár azonban sokakat sokkolt: a cipő akár 199,99 dollárba (64 ezer forint) is kerülhet. A különös darab elsőként a párizsi divathéten bukkant fel, ahol Tommy Cash zenész viselte az EgnoLab 2026-os őszi bemutatóján. A klumpák mérete miatt a művész látványosan ügyetlenül mozgott a kifutón, miközben Lego kockákkal díszített fekete öltönyt és egy építőkockákból készült vörös rózsát tartott a kezében - írja az Independent.
Az elképesztő cipőtől lázba jöttek a rajongók
Az együttműködés hírére az internet gyorsan reagált.
„199,99 dollár? Megőrültek?
– írta egy felhasználó az Instagramon.
A Lego–Crocs klumpa sokak szerint a brooklyni MSCHF márka óriási piros csizmáira emlékeztet, amelyek 2023-ban hasonlóan megosztották a közvéleményt, és az Astroboy képregényhős lábbelijéhez hasonlították őket.
A Lego közlése szerint az együttműködés elsősorban a 14 év feletti tinédzsereket célozza. A két cég közös nyilatkozatában így fogalmazott:
Minden, amiről valaha is álmodtál, hogy megépítsd, a Lego Brick Clogban kezdődik. Ez egy új, fantáziadús sziluett, amely a Crocs játékosságát és a Lego kockák határtalan kreativitását ötvözi – egy lábbeli, amely arra inspirál, hogy építs, újjáépíts és újra feltaláld önmagad.
Hogy a Lego klumpája múló különcség marad-e vagy divattörténeti pillanattá válik, az egyelőre nyitott kérdés – az viszont biztos, hogy kevesen maradnak közömbösek iránta. Az Origo korábban arról írt, hogy életre kel a LEGO! Hangokat ad, felismer és mindent felforgat a gyerekszobában.