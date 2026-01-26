Elképesztő cipővel rukkolt elő a Lego

A Lego Brick Clog névre keresztelt lábbeli a Crocs jellegzetes habanyagából készült, mozgatható sarokpánttal, megerősített talppal és négy, Lego logóval ellátott szegeccsel. Az ár azonban sokakat sokkolt: a cipő akár 199,99 dollárba (64 ezer forint) is kerülhet. A különös darab elsőként a párizsi divathéten bukkant fel, ahol Tommy Cash zenész viselte az EgnoLab 2026-os őszi bemutatóján. A klumpák mérete miatt a művész látványosan ügyetlenül mozgott a kifutón, miközben Lego kockákkal díszített fekete öltönyt és egy építőkockákból készült vörös rózsát tartott a kezében - írja az Independent.

A furcsa cipőtől zárporoznak a kommentek. A kép illusztráció. Fotó: Németh András Péter

Az elképesztő cipőtől lázba jöttek a rajongók



Az együttműködés hírére az internet gyorsan reagált.

„199,99 dollár? Megőrültek?

– írta egy felhasználó az Instagramon.

A Lego–Crocs klumpa sokak szerint a brooklyni MSCHF márka óriási piros csizmáira emlékeztet, amelyek 2023-ban hasonlóan megosztották a közvéleményt, és az Astroboy képregényhős lábbelijéhez hasonlították őket.

These are interesting...@LEGO_Group and @Crocs announced the beginning of a new partnership with the launch of the spectacular Lego Brick Clogs ($149.99), which look more like Legos than Crocs.



These are definitely collectibles more than practical footwear, and the Crocs… pic.twitter.com/7mRGGFeO0L — Mashable (@mashable) January 23, 2026

A Lego közlése szerint az együttműködés elsősorban a 14 év feletti tinédzsereket célozza. A két cég közös nyilatkozatában így fogalmazott:

Minden, amiről valaha is álmodtál, hogy megépítsd, a Lego Brick Clogban kezdődik. Ez egy új, fantáziadús sziluett, amely a Crocs játékosságát és a Lego kockák határtalan kreativitását ötvözi – egy lábbeli, amely arra inspirál, hogy építs, újjáépíts és újra feltaláld önmagad.

Hogy a Lego klumpája múló különcség marad-e vagy divattörténeti pillanattá válik, az egyelőre nyitott kérdés – az viszont biztos, hogy kevesen maradnak közömbösek iránta. Az Origo korábban arról írt, hogy életre kel a LEGO! Hangokat ad, felismer és mindent felforgat a gyerekszobában.