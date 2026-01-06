Szenzációs! Kiderült, honnan érkezhetett a 3I/ATLAS

A Cloud-9 különlegessége, hogy valódi bepillantást enged a sötét univerzum működésébe. A felfedezés segít megérteni, miként zajlott volna a galaxisok kialakulása a korai Világegyetemben, és milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy egyes kozmikus objektumok végül csillagok nélkül maradtak – írj a DailyStar.

A Cloud-9 csillagtalan kozmikus objektum új kérdéseket vet fel a galaxisok születéséről — a kutatók szerint akár a 3I/ATLAS eredetének megértéséhez is közelebb vihet. Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Miért kulcsfontosságú a Cloud-9 a galaxisok kutatásában?

A NASA és az Európai Űrügynökség Hubble Űrteleszkópjának adatai alapján a Cloud-9 egy gázban gazdag, ám teljesen csillagtalan objektum. Bár minden adott volt a galaxisformálódáshoz, a csillagkeletkezés mégsem indult el benne, így egyfajta kozmikus fosszíliaként őrződött meg az univerzum hajnaláról.

A jelenség hivatalos besorolása Reionizáció által korlátozott H I-felhő (RELHIC), amely olyan ősi hidrogénfelhőt jelöl, amely soha nem vált valódi galaxissá.

Cloud-9 és a sötét anyag rejtélye

A Cloud-9 szinte teljes egészében sötét anyag által uralt, ami rendkívül ritka lehetőséget kínál a kutatóknak. Mivel a sötét anyag nem bocsát ki fényt, közvetlen megfigyelése nehéz, ám ennél az objektumnál a gravitációs hatások alapján jól vizsgálható.

Ez a megközelítés emlékeztet az utóbbi időben nagy figyelmet kapott 3I/ATLAS csillagközi objektumra is, amely szintén azért került a tudományos viták középpontjába, mert szokatlan tulajdonságai miatt új kérdéseket vetett fel az univerzum láthatatlan összetevőivel kapcsolatban.

Egy sikertelen galaxis tanulságai

A kutatók szerint a Cloud-9 azt bizonyítja, hogy nemcsak a fényes, csillagokkal teli galaxisok hordoznak fontos információkat. Egy olyan objektum, ahol a csillagkeletkezés teljesen elmaradt, kulcsfontosságú adatokkal szolgálhat a galaxisok születésének feltételeiről.

A Cloud-9 egy közeli spirálgalaxis, a Messier 94 peremén található, és nevét onnan kapta, hogy ez volt a kilencedik ilyen gázfelhő a térségben. A mostani felfedezés az első, amelynek csillagtalan természetét egyértelműen sikerült igazolni, új fejezetet nyitva a sötét univerzum kutatásában.

