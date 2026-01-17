Sokat vártunk rá, de most itt a Coca-Cola titkos receptje

Hírlevél
Közel 140 éve őrzi a Coca-Cola a világ egyik leghíresebb receptjét, ám most egy tudós azt állítja: sikerült feltörnie a legendás formulát. Zach Armstrong vegyész, a LabCoatz YouTube-csatorna készítője több mint egy évnyi kísérletezés után arra jutott, hogy a Coca-Cola ikonikus ízének döntő része nem titkos összetevőkből, hanem elképesztő mennyiségű cukorból áll.
Armstrong szerint a Coca-Cola ízének több mint 99 százalékát a cukor adja, ami egybevág a hivatalos összetevőlistával is: egy liter üdítőben körülbelül 110 gramm cukor, koffein, foszforsav és karamell színezék található. A valódi rejtélyt azonban az úgynevezett „természetes aromák” jelentik, amelyek évtizedek óta találgatások tárgyai – írja a Daily Mail

Fotó: Unsplash
A Coca-Cola az egyik legnépszerűbb üdítőital világszerte
Fotó: Unsplash

Itt a Coca-Cola titkos receptje

A tudós tömegspektrometriát használt, vagyis olyan kémiai eljárást, amely molekuláris „ujjlenyomatot” készít az anyagokról. Ennek segítségével képes volt laboratóriumi pontossággal visszafejteni az aromák összetételét, még úgy is, hogy a Coca-Cola egyik kulcsösszetevője, a kokalevél kivonat jogilag hozzáférhetetlen a nyilvánosság számára.

A rekonstruált recept szerint a jellegzetes ízt különböző illóolajok rendkívül precíz keveréke adja, köztük citrom-, narancs-, lime-, koriander-, fahéj- és szerecsendióolaj, valamint egy fenyőre emlékeztető aroma. Ez a keverék annyira koncentrált, hogy egy adag akár 5 ezer liter kólához is elegendő.

A végső áttörést egy korábbi tudományos tanulmány hozta meg, amely kimutatta, hogy a Coca-Cola friss, enyhén fanyar ízjegyei tanninokból származnak. Ezek nem jelennek meg a szokásos mérések során, mégis kulcsszerepük van az élményben. A tanninokat végül a recepthez adva Armstrong és kóstolói szerint az eredmény szinte megkülönböztethetetlen lett az eredetitől.

Bár az alapanyagok és eszközök beszerzése eleinte drága, nagy mennyiségben elkészítve a házi kóla literjei mindössze fillérekbe kerülnek. A tudós ugyanakkor figyelmeztet: egyes vegyületek tömény formában veszélyesek lehetnek, ezért megfelelő védelem nélkül senki ne kísérletezzen otthon. 

Fény derült a Coca-Cola sötét múltjára

A Coca-Colát már több mint 100 éve fogyasztjuk, és ma már nem tartalmaz kokaint, a márka eredettörténetét azonban örökre összefésülték ezzel a mára tabuvá vált élénkítő anyaggal.

A nagy Coca-Cola kvíz – ezt biztosan nem tudja hibátlanul kitölteni!

Tegye próbára tudását, ön mennyit tud erről a legendás márkáról?


 

 

