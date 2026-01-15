Ez kemény: szinte láthatatlan bikiniben fotózták a híres rappernőt

Hírlevél
Coi Leray újra a figyelem középpontjába került, miután egyetlen poszttal felrobbantotta az Instagramot. Coi Leray egyszerre mutatta meg elképesztő alakját és árulta el, hogy már 30 dalt vett fel készülő új albumához.
Coi Leray ismét bebizonyította, hogy tökéletesen ért ahhoz, hogyan uralja a közösségi médiát. Coi Leray egy apró fekete bikiniben osztott meg fotósorozatot, amely nemcsak a Coi Leray bikinis fotók rajongóit hozta lázba, hanem azt is elárulta, hogy a Coi Leray új albuma már a célegyenesben van – írj a TMZ.

Coi Leray bikinis fotókkal robbantotta fel az internetet, miközben az új albumáról is bejelentést tett
Coi Leray bikinis fotókkal robbantotta fel a z internetet, miközben az új albumáról is bejelentést tettFotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Coi Leray szülés után brutális formában tért vissza

A rappernő szerdán osztotta meg azokat a felvételeket, amelyeken egy rendkívül apró fekete bikiniben látható, miközben lazít és élvezi az anyaság és a zene világának kettősségét. A poszt mellé azt írta: 

Anyaság, album, pihenés — ez most az életem. 30 dalt vettem fel, amiből választanom kell.

A Coi Leray visszatérése szülés után sok rajongót meglepett, hiszen Trippie Redd gyerekének megszületése után alig telt el néhány hónap, mégis olyan formában van, amit sokan irigyelnek. A Coi Leray és Trippie Redd gyereke tavaly nyáron született meg, és a rappernő azóta teljes erőbedobással dolgozik karrierjén.

Nem sokkal a szülés előtt Coi Leray Epic Records szerződést írt alá, ami új szintre emelte karrierjét. A kiadó vezetője, Sylvia Rhone nagy jövőt jósol neki, és úgy tűnik, a Coi Leray új albuma lehet az igazi áttörés.

A jégsapkák sem bírták: túl szexi képek kerültek fel az internetre

Felkavarta a kedélyeket, a hangulatot és az internet addig békésen merevedő állóvizeit is egy új Instagram-poszt. A szexi modell megjelenése nem egyszerűen figyelmet kapott, hanem vizuális pofonként csapódott be az online térbe. A reakciók azonnaliak és globálisak voltak.

Sydney Sweeney dekoltázsa mindent vitt — a Golden Globe-parti legmerészebb ruhája

Sydney Sweeney péntek este minden tekintetet magára vont a Golden Globe előpartiján Los Angelesben.Sydney Sweeney azonban hiába volt az est egyik legnagyobb sztárja, sorozatos díjsnubokkal kellett szembesülnie az idei díjszezonban.

 

