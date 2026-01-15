Ez kemény: szinte láthatatlan bikiniben fotózták a híres rappernőt

Coi Leray ismét bebizonyította, hogy tökéletesen ért ahhoz, hogyan uralja a közösségi médiát. Coi Leray egy apró fekete bikiniben osztott meg fotósorozatot, amely nemcsak a Coi Leray bikinis fotók rajongóit hozta lázba, hanem azt is elárulta, hogy a Coi Leray új albuma már a célegyenesben van – írj a TMZ.

Coi Leray bikinis fotókkal robbantotta fel a z internetet, miközben az új albumáról is bejelentést tettFotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Coi Leray szülés után brutális formában tért vissza

A rappernő szerdán osztotta meg azokat a felvételeket, amelyeken egy rendkívül apró fekete bikiniben látható, miközben lazít és élvezi az anyaság és a zene világának kettősségét. A poszt mellé azt írta:

Anyaság, album, pihenés — ez most az életem. 30 dalt vettem fel, amiből választanom kell.

A Coi Leray visszatérése szülés után sok rajongót meglepett, hiszen Trippie Redd gyerekének megszületése után alig telt el néhány hónap, mégis olyan formában van, amit sokan irigyelnek. A Coi Leray és Trippie Redd gyereke tavaly nyáron született meg, és a rappernő azóta teljes erőbedobással dolgozik karrierjén.

Nem sokkal a szülés előtt Coi Leray Epic Records szerződést írt alá, ami új szintre emelte karrierjét. A kiadó vezetője, Sylvia Rhone nagy jövőt jósol neki, és úgy tűnik, a Coi Leray új albuma lehet az igazi áttörés.

