Zátonyra futott egy óceánjáró, majd felborult – rengetegen haltak meg

A gondtalan utazás, a csillogás és a félhőtlen kikapcsolódás ígéretét hordozta, aztán egy pillanat alatt a modern hajózás egyik legsúlyosabb tragédiájának jelképévé vált a Costa Concordia, amellyel 2012. január 13-án szörnyű baleset történt.

A Costa Concordia balesete méterekre történt a parttól

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Az óceánjáró luxushajó az olaszországi Isola del Giglio szigete mellett futott zátonyra, mindössze néhány száz méterre a parttól. A fedélzeten több mint négyezren tartózkodtak: turisták, családok, gyerekek és a személyzet tagjai, akik mit sem sejtettek arról, hogy az út egy végzetes manőverrel megszakad. A hajó túl közel haladt a parthoz, amikor nekiütközött a víz alatti szikláknak. A hajótest felhasadt, az áramellátás megszűnt, és a Costa Concordia hamarosan az oldalára dőlt.

A balesetet emberi mulasztás okozta

A tragédia oka nem csupán a szikla volt, hanem emberi mulasztás. A vizsgálatok szerint a kapitány, Francesco Schettino felelőtlen döntései és késlekedése súlyosbították a helyzetet.

A parancsnok állítólag vagánykodni, menősködni akart egy ott lakó hölgynek, ezért ment ilyen közel a partokhoz.

A hibáját súlyosbította azzal, hogy a vészhelyzet bejelentése késve történt meg, az evakuálás kaotikussá vált, sok utas nem kapott időben tájékoztatást. Miközben az emberek a sötét, megdőlt fedélzeten keresték a menekülés útját, a kapitány már elhagyta a hajót – ez a mozzanat örökre beleégett a közvélemény emlékezetébe.

Az oldalára feküdt luxus óceánjáró az olaszországi Isola del Giglio mellett

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Sok halott, köztük egy magyar is

A mérleg kegyetlen és lesújtó volt: 32 ember vesztette életét Francesco Schettino felelőtlensége miatt. Voltak, akik a hajó belsejében rekedtek, mások a jeges vízben haltak meg, vagy a pánik és a zűrzavar áldozatai lettek.

Az áldozatok között volt egy magyar is, Fehér Sándor, a hajó zenekarának hegedűse.

Családja és barátai számára nemcsak egy művész, hanem egy szeretett ember veszett oda azon az éjszakán 14 évvel ezelőtt – messze az otthonától, egy olyan úton, amelynek örömöt kellett volna hoznia.

A Costa Concordia roncsát később hatalmas műszaki erőfeszítéssel eltávolították, de a tragédia története máig ott maradt a tengeren és az emlékezetben.

Ez a baleset emlékeztet arra, hogy a legmodernebb technika és a legnagyobb hajók sem érnek semmit felelősség és emberség nélkül. Francesco Schettino azon a napon nemcsak egy hajót, hanem 32 életet és számtalan sorsot tört ketté. A kapitányt 2017-ben egy olasz bíróság jogerősen 16 év börtönbüntetésre ítélte.