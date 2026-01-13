Hírlevél
costa concordia

Zátonyra futott egy óceánjáró, majd felborult – rengetegen haltak meg

Rohan az idő, az idén már tizennégy éve annak, hogy az olasz partoknál elsüllyedt a Costa Concordia luxus óceánjáró. A balesetben 32 ember – köztük egy magyar – vesztette életét a hajó kapitányának felelőtlensége miatt.
costa concordiafrancesco schettinohajóbalesettragédia

A gondtalan utazás, a csillogás és a félhőtlen kikapcsolódás ígéretét hordozta, aztán egy pillanat alatt a modern hajózás egyik legsúlyosabb tragédiájának jelképévé vált a Costa Concordia, amellyel 2012. január 13-án szörnyű baleset történt.

The Costa Concordia cruiseship lies on January 15, 2012 in the harbor of the Tuscan island of Giglio after it ran aground and keeled over off the Isola del Giglio after hitting underwater rocks on January 13. Two bodies were found on January 15 on the ship, taking the death toll in the disaster to five. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP), baleset
A Costa Concordia balesete méterekre történt a parttól
Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Az óceánjáró luxushajó az olaszországi Isola del Giglio szigete mellett futott zátonyra, mindössze néhány száz méterre a parttól. A fedélzeten több mint négyezren tartózkodtak: turisták, családok, gyerekek és a személyzet tagjai, akik mit sem sejtettek arról, hogy az út egy végzetes manőverrel megszakad. A hajó túl közel haladt a parthoz, amikor nekiütközött a víz alatti szikláknak. A hajótest felhasadt, az áramellátás megszűnt, és a Costa Concordia hamarosan az oldalára dőlt.

A balesetet emberi mulasztás okozta

A tragédia oka nem csupán a szikla volt, hanem emberi mulasztás. A vizsgálatok szerint a kapitány, Francesco Schettino felelőtlen döntései és késlekedése súlyosbították a helyzetet. 

A parancsnok állítólag vagánykodni, menősködni akart egy ott lakó hölgynek, ezért ment ilyen közel a partokhoz. 

A hibáját súlyosbította azzal, hogy a vészhelyzet bejelentése késve történt meg, az evakuálás kaotikussá vált, sok utas nem kapott időben tájékoztatást. Miközben az emberek a sötét, megdőlt fedélzeten keresték a menekülés útját, a kapitány már elhagyta a hajót – ez a mozzanat örökre beleégett a közvélemény emlékezetébe.

A life raft is seen close to the Costa Concordia on January 15, 2012, after the cruise ship ran aground and keeled over off the Isola del Giglio, late on January 13. Three people died and several were missing after the ship with more than 4,000 people on board ran aground sparking chaos as passengers scrambled to get off. Two South Korean honeymooners were rescued early today from the cruise as emergency crews searched for the missing. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP)
Az oldalára feküdt luxus óceánjáró az olaszországi Isola del Giglio mellett 
Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Sok halott, köztük egy magyar is

A mérleg kegyetlen és lesújtó volt: 32 ember vesztette életét Francesco Schettino felelőtlensége miatt. Voltak, akik a hajó belsejében rekedtek, mások a jeges vízben haltak meg, vagy a pánik és a zűrzavar áldozatai lettek. 

Az áldozatok között volt egy magyar is, Fehér Sándor, a hajó zenekarának hegedűse

Családja és barátai számára nemcsak egy művész, hanem egy szeretett ember veszett oda azon az éjszakán 14 évvel ezelőtt – messze az otthonától, egy olyan úton, amelynek örömöt kellett volna hoznia.

A Costa Concordia roncsát később hatalmas műszaki erőfeszítéssel eltávolították, de a tragédia története máig ott maradt a tengeren és az emlékezetben. 

Ez a baleset emlékeztet arra, hogy a legmodernebb technika és a legnagyobb hajók sem érnek semmit felelősség és emberség nélkül. Francesco Schettino azon a napon nemcsak egy hajót, hanem 32 életet és számtalan sorsot tört ketté. A kapitányt 2017-ben egy olasz bíróság jogerősen 16 év börtönbüntetésre ítélte.

 

 

