Most mindenki erre esküszik – ezt egye, ha nem akar hízni

A cottage cheese az elmúlt években látványos visszatérést produkált: magas fehérjetartalma, alacsonyabb zsírtartalma és semleges íze miatt egyre többen építik be a mindennapi étrendjükbe. Nemcsak a diéta vagy a fogyókúra idején lehet hasznos, hanem azok számára is, akik egészségesebb alternatívát keresnek a klasszikus tejtermékek helyett. Kálciumtartalma a csontok egészségét támogatja, laktóztartalma pedig sok esetben alacsonyabb más tejtermékekénél - írja a Daily Mail.

A cottage cheese sokoldalúan használható sós és édes ételekben

Fotó: Pexels

Miért egészséges a cottage cheese?

A cottage cheese tápanyagokban gazdag, miközben nem terheli meg felesleges kalóriákkal a szervezetet. Jelentős mennyiségű fehérjét és kálciumot tartalmaz, amelyek hozzájárulnak az izmok, a csontozat és az anyagcsere megfelelő működéséhez. Emellett könnyen emészthető, és mérsékelt laktóztartalma miatt sokan akkor is tolerálják, ha más tejtermékek problémát okoznak.

Mennyi fehérje van a cottage cheese-ben?

Átlagosan 11–13 gramm fehérje található 100 gramm cottage cheese-ben, ami kimagaslónak számít ebben a kategóriában. Egy nagyobb adag már önmagában is jelentős fehérjebevitelt biztosít, ezért gyakran választják sportolók, aktív életmódot élők vagy azok, akik izomtömegük megőrzésére törekednek fogyókúra idején.

Jó a cottage cheese fogyáshoz?

A cottage cheese kifejezetten hasznos lehet fogyókúra során, mivel a magas fehérjetartalom hosszabb ideig teltségérzetet biztosít. Ez csökkentheti az étkezések közötti nassolást, ami a diéta egyik legnagyobb buktatója. Fontos azonban, hogy önmagában nem csodaszer: akkor működik jól, ha kiegyensúlyozott, egészséges étrend részeként fogyasztjuk.

Cottage cheese vagy görög joghurt – melyik jobb?

Mindkét tejterméknek megvan a maga előnye. A cottage cheese általában kevesebb szénhidrátot és cukrot tartalmaz. Ha a cél a magas fehérjebevitel és a sós ételekhez való felhasználás, a cottage cheese lehet a jobb választás. Ha viszont a bélflóra támogatása az elsődleges szempont, a görög joghurt előnyösebb lehet.

