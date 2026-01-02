Vérfagyasztó családi tragédia: agyonlőtték a fogorvost és a feleségét – két síró gyerek volt a házban

Megrázó részletek láttak napvilágot az ohiói Columbusban történt brutális családi tragédia pillanatairól. Spencer Tepe (37) fogorvost és Monique Tepe-et (39) holtak találták a Weinland Park-i otthonukban, mindössze egy nappal szilveszter előtt, adott hírt az esetről a New York Post.

A rendőrség gőzerővel keresi a családi tragédia okozóját, a kettős gyilkosságot elkövető tettest – Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto (illusztráció)

Több lövés is eldördült a családi tragédia során

A rendőrség közlése szerint Spencert több lövéssel, míg feleségét legalább egy, mellkason leadott lövéssel ölték meg. A házban nem volt nyoma betörésnek, és fegyvert sem találtak a helyszínen. A hatóságok kizárták, hogy öngyilkosság történt volna. A tettes szabadlábon van.

A tragédiára akkor derült fény, amikor Spencer Tepe nem jelent meg a munkahelyén, ami teljesen szokatlan volt tőle. Főnöke, Dr. Mark Valrose a rendőrségnek elmondta:

Mindig pontos volt. Ha bármi gond adódott volna, biztosan szólt volna. Ez nagyon nem vallott rá.

A kollégák végül a házhoz mentek, ahol gyereksírást hallottak bentről, és azonnal jóléti ellenőrzést kértek a rendőrségtől. Nem sokkal később egy barát sokkoló bejelentést tett: „Van egy holttest a házban.”

A rendőrök megérkezésekor megerősítették a kettős emberölést.

A házban tartózkodó két kisgyermek sértetlen volt, de a szüleik holtteste mellett sírtak. A gyerekeket azonnal biztonságba helyezték, a nyomozás pedig teljes erővel zajlik.

Tepék 2021-ben házasodtak össze, és alig egy hónap múlva ünnepelték volna az ötödik házassági évfordulójukat – mondta el az áldozat testvére, Rob Misleh. Szerdán a ház előtt rózsákból és napraforgókból álló emlékhely jelent meg – a szomszédok és barátok így emlékeztek meg a tragikusan elhunyt párról.

Ez minden idők egyik legbrutálisabb gyilkossága, szörnyű dolog történt a 22 éves nővel

Letartóztatták annak a 22 éves terhes lánynak a családtagjait, akinek rejtélyes eltűnése után a holttest a michigani erdőben került elő. A hatóságok szerint a brutális gyilkosság olyan kegyetlenséggel történt, amelyre ritkán van példa, számoltunk be az Origón.

Nincsenek meg a holttestek: két villanyszerelőjével végzett a vállalkozó, másodfokon is életfogytiglant kaphat

Másodfokon is életfogytiglant kaphat az a férfi, aki aljas indokból végzett a két villanyszerelővel. A meggyilkolt férfiak holttestei nem kerültek elő, de így sem ússza meg az aljas gyilkos, adtunk hírt tavaly novemberben az Origón.