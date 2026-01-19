Hírlevél
csehország

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Prága megtagadta Ukrajnától a cseh gyártású L 159-es katonai repülőgépek eladását. Andrej Babiš miniszterelnök szerint a cseh hadseregnek szüksége van a gépekre, miközben a kormányfő élesen bírálta az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos politikáját és a Putyinnal folytatott párbeszéd késlekedését.
csehországukrajnaandrej babiš

Csehország nem adja el saját gyártású L 159-es harci repülőgépeit Ukrajnának. Erről január 19-én beszélt Andrej Babiš cseh miniszterelnök.

cseh
Nem lesznek cseh vadászgépek Ukrajnában
Fotó: Shutterstock/Maksym Pasternak

Elfogyott a türelem: a cseh kormány nemet mondott Kijevnek

Nincsenek olyan repülőgépek, amelyek tétlenül állnának a hangárokban, mindegyiket használjuk. Ezekre a gépekre szükségünk van

jelentette ki Babiš.

A kormányfő elmondta, hogy az Ukrajnának történő esetleges fegyvereladás kérdését a cseh kormánykoalíció vezetőinek ülésén vitatták meg. A tanácskozáson Jaromír Zuna védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az L 159-es repülőgépek tervezett üzemideje csak 2040-ben jár le, így a cseh hadseregnek továbbra is szüksége van rájuk.

 

