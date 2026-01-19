Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

Csehország nem adja el saját gyártású L 159-es harci repülőgépeit Ukrajnának. Erről január 19-én beszélt Andrej Babiš cseh miniszterelnök.

Nem lesznek cseh vadászgépek Ukrajnában

Fotó: Shutterstock/Maksym Pasternak

Elfogyott a türelem: a cseh kormány nemet mondott Kijevnek

Nincsenek olyan repülőgépek, amelyek tétlenül állnának a hangárokban, mindegyiket használjuk. Ezekre a gépekre szükségünk van

– jelentette ki Babiš.

A kormányfő elmondta, hogy az Ukrajnának történő esetleges fegyvereladás kérdését a cseh kormánykoalíció vezetőinek ülésén vitatták meg. A tanácskozáson Jaromír Zuna védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az L 159-es repülőgépek tervezett üzemideje csak 2040-ben jár le, így a cseh hadseregnek továbbra is szüksége van rájuk.