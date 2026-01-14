Magyar táncostól ájulnak el Németországban

A pár kedden, Troisdorfban kelt egybe, teljes titokban, mindenféle felhajtás nélkül. Az esemény időzítése nem volt véletlen, hiszen a január Cseke Sándor Zsolt számára viszonylag nyugodtabb időszak, a „Let’s Dance” televíziós műsor kemény próbái csak februárban kezdődnek – írja a tvmovie.de.

Cseke Sándor Zsolt és felesége, Anna-Lena

Fotó: Instagram

Cseke Sándor Zsolt mindenkire rácáfolt

Cseke Sándor Zsolt és Anna-Lena kapcsolata szinte rakétasebességgel haladt előre. A szerelmesek 2023 júniusában vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat, tavaly nyár végén pedig már az eljegyzésről érkezett hír. A rajongók akkor még azt hitték, az esküvőre éveket kell várni, ám a pár rácáfolt mindenre.

Kívülről lehet, hogy gyorsnak tűnik, de számunkra teljesen természetes volt. Minden a helyén volt, ezért nem akartunk várni

– mondták a friss házasok.

A mostani esküvő egyelőre csak szűk körben zajlott, a nagyszabású ünneplés még várat magára. A pár elárulta, hogy a nagy lagzit csak később, várhatóan 2027-ben tartják meg, amikor lesz idő és lehetőség minden részletre odafigyelni.

Anna-Lena a táncos pörgős életvitelét is jól viseli, annak ellenére, hogy férjére hónapokon át embert próbáló terhelés vár.

Így ismertük meg egymást, számunkra ez teljesen megszokott. Nem mindig könnyű, de működik

– mondta Zsolt.

A friss házasságkötés után Zsolt hamarosan visszatér a táncterembe: az RTL február végén indítja a „Let’s Dance” új évadát, amely minden eddiginél keményebb felkészülést ígér.

Magyar gyökereit sosem tagadta meg

A Wikipedián olvasható életrajz szerint az 1988. január 13-án született táncművész a romániai magyar kisebbség tagjaként nőtt fel, és már fiatalon egyértelművé vált számára, hogy az élete a tánc körül forog majd. Cseke nemcsak a tévében, hanem a versenytánc világában is komoly nevet szerzett. Az igazi áttörést azonban a televízió hozta meg. Cseke Sándor Zsolt 2022-ben robbant be az RTL „Let’s Dance” című műsorába, ahol Janin Ullmann oldalán egészen a második helyig jutott, ráadásul a karácsonyi különkiadásban a maximális pontszámot gyűjtötte be.

Nem véletlen, hogy évek óta fix tagja a Let’s Dance élő turnéinak, ahol országszerte telt házak előtt lép fel. A mindig mosolygós táncos Németországban, Brémában él, de magyar gyökereit sosem tagadta meg.