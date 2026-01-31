Késsel rontott exére az őrült férfi – a kamera mindent rögzített

A cumbriai Carlisle városában egy ajtócsengő kamerája rögzítette azt az incidenst, amely végül rendőrségi eljáráshoz és súlyos ítélethez vezetett. A felvételen a nő volt partnere látható, amint megjelenik az édesapa házánál, majd agresszíven viselkedik a bejáratnál. A történtek egy hosszabb zaklatási folyamat végpontját jelentették: a kapcsolat lezárása után a férfi többször is felkereste a családot, fenyegető üzeneteket hagyott, és a nő mindennapjait ellenőrzés alatt tartotta - számolt be a Daily Mail.

Az ajtócsengő felvétele döntő bizonyítékként szolgált az ügyben

Fotó: Unsplash

Mit rögzített az ajtócsengő kamera a támadásról?

A hatóságok szerint a családon belüli erőszak tipikus jelei is megjelentek az ügyben: követés, megfélemlítés, kényszerítő ellenőrzés. A második látogatás alkalmával a férfi késsel érkezett, megrongálta az ajtócsengő eszközt és az udvaron álló autót is. A rögzített felvétel lett az a bizonyíték, amely után az áldozat a rendőrséghez fordult.

A nyomozás során további terhelő bizonyítékok kerültek elő, köztük fenyegető hangüzenetek és videók. A férfit végül több bűncselekmény miatt elítélték, köztük késes támadás, zaklatás és rongálás miatt. A bíróság börtönbüntetést szabott ki, valamint több évre szóló távoltartási végzést rendelt el az áldozat védelmében.

