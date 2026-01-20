Sokkoló figyelmeztetés: újabb Csernobil-katasztrófa fenyeget

A hírszerzési információk alapján Oroszország az ukrán atomerőművekhez kapcsolódó elektromos alállomásokat veheti célba, ami nemcsak országos áramszünetet, hanem egy Csernobil-léptékű nukleáris baleset kockázatát is magában hordozza – írja a Mirror. Az ukrán fél szerint a támadások célja nem pusztán a lakosság ellehetetlenítése, hanem politikai nyomásgyakorlás Kijevre.

A szakértők szerint egy elhibázott támadás az atomerőművek közelében Csernobil emlékét idéző katasztrófát okozhat.

Fotó: Unsplash

Hogyan vezethet egy rakétacsapás Csernobil-szerű katasztrófához?

Ukrajnai elektronikai hadviselési szakértők szerint az atomerőművek működését biztosító alállomások gyakran rendkívül közel helyezkednek el a reaktorokhoz – esetenként néhány száz méterre. Egy elhibázott csapás vagy letérő rakéta nemcsak az elektromos hálózatot rongálhatja meg, hanem közvetlen veszélybe sodorhatja magát a nukleáris létesítményt is.

A szakértők hangsúlyozzák: a probléma nem csupán az, hogy egy alállomás megsérül, hanem az is, hogy a támadások során alkalmazott fegyverek pontossága korábban többször megkérdőjelezhető volt. Egy ilyen helyzetben már egyetlen hiba is elég lehet egy Csernobilhoz hasonló forgatókönyvhöz.

Ukraine issues 'second Chernobyl' warning as Putin plots catastrophic attackhttps://t.co/NR4GB6prdP pic.twitter.com/6xKbZrMKQt — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 19, 2026

Mit tud az ukrán hírszerzés az orosz tervekről?

Az ukrán katonai hírszerzés, a HUR, szerint orosz erők több ukrajnai régióban már felderítették azokat az energia-infrastruktúrákat, amelyek kulcsszerepet játszanak az atomerőművek működésében. A jelentések alapján Moszkva mérlegeli, mikor és hogyan csaphat le ezekre a célpontokra.

A hírszerzés értékelése szerint a stratégia célja egy hosszan elnyúló, akár hónapokig tartó országos áramszünet előidézése lehet, amely súlyos társadalmi és gazdasági nyomást helyezne Ukrajnára.

Fel van készülve Ukrajna a legrosszabbra?

Ukrán források nyíltan elismerik: a védekezési képességek korlátozottak, és nem minden régió rendelkezik azonos szintű erőforrásokkal. Bár a lakosságot arra kérik, hogy készüljenek fel a legrosszabbra, a hatóságok sem ígérnek teljes biztonságot.

Csernobil emléke Ukrajnában és egész Európában egy máig élő trauma, ezért minden olyan forgatókönyv, amely akár csak elméleti szinten is felidézi a katasztrófát, különösen komoly aggodalmat vált ki.