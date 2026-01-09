Soha nem látott részletességgel nézhetjük meg egy csillag halálát

Lélegzetelállító felvételeket tett közzé a NASA a világegyetem egyik legdrámaibb eseményéről, egy csillag pusztulásáról. A Chandra röntgenobszervatórium adatai alapján készült új videó több mint 25 év megfigyeléseit fűzi össze, és képkockáról képkockára mutatja be a Kepler-szupernóva maradványának heves tágulását - írja a New York Post.

Hihetetlen felvételeken egy csillag halála. Fotó: HO / NASA

Egy csillag haláltusája szomorú, de látványos jelenség

A látványos „kozmikus roncsmező” mintegy 17 000 fényévre található a Földtől. Maga a robbanás 1604-ben vált láthatóvá az égen, és Johannes Kepler német csillagász jegyezte fel elsőként. Ez volt az utolsó olyan szupernóva, amelyet szabad szemmel is megfigyelhettek a Tejútrendszerben. A csillag egykor fehér törpe volt, amely túl sok anyagot szívott el kísérőcsillagától. Amikor elérte a kritikus tömeget, Ia típusú szupernóva-robbanás következett be, amely a világegyetem egyik legfényesebb és legnagyobb energiájú jelensége.

Az ilyen robbanások kulcsszerepet játszanak a kozmikus távolságmérésben, és az univerzum tágulásának megértésében is.

A Chandra űrteleszkóp 2000, 2004, 2006, 2014 és 2025 között készített röntgenfelvételeit felhasználva a kutatók minden eddiginél hosszabb időtartamú felvételt állítottak össze. A mozgóképen jól látható, ahogy a szupernóva lökéshullámai tovább tépik a környező csillagközi gázt. A megfigyelések szerint a leggyorsabb törmelékek akár 25 millió kilométer/órás sebességgel száguldanak az űrben, ez a fénysebesség körülbelül két százaléka. Ezzel szemben a sűrűbb gázba ütköző anyagok jóval lassabban, mintegy 3,4 millió kilométer/órával haladnak. Ezek a különbségek fontos információkat adnak a robbanást körülvevő közeg szerkezetéről.

Kepler történetének cselekménye csak most kezd kibontakozni

– mondta Jessye Gassel, a George Mason Egyetem kutatója, aki a munkát az Amerikai Csillagászati Társaság phoenixi ülésén mutatta be.

Ever wonder what happens in the aftermath of a supernova?



In this video, you’re watching the glowing remnants of a stellar explosion disperse over a period of 25 years, making this @chandraxray’s longest-spanning video ever released. https://t.co/suIQHKdWM0 pic.twitter.com/Q3q5aietA3 — NASA (@NASA) January 6, 2026

Figyelemre méltó, hogy szinte valós időben láthatjuk, ahogy ennek a szétrobbant csillagnak a maradványai évszázadokkal ezelőtt kilövellt anyagba csapódnak.

A felvételek nemcsak látványosak, hanem tudományos szempontból is rendkívül értékesek: segítenek jobban megérteni, hogyan formálják a szupernóvák a galaxisokat, és miként járulnak hozzá az univerzumban található nehéz elemek kialakulásához. Az Origo korábban arról írt, hogy 13 milliárd éves robbanás érte el a Földet.