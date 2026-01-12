Számolni és festeni is tudott – elpusztult a világ egyik legzseniálisabb csimpánza

A Kiotói Egyetem Emberi Viselkedés Evolúciós Kutatóközpontja közölte: öregség és szervi elégtelenség következtében január 9-én meghalt Ai, a világ egyik legintelligensebb nőstény csimpánza. Halálakor gondozói és kutatói körében volt, számolt be a sajnálatos esetről a BBC.

A világ egyik legintelligensebb csimpánza, Ai hím majomnak adott életet, Ayumut is kivételes képességekkel megáldott – Fotó: - / JIJI PRESS

Afrikából került Japánba az okos csimpánz

Ai Nyugat-Afrikában született, majd 1977-ben került Japánba, ahol később róla nevezték el az úgynevezett Ai Projektet, amely a csimpánzok elméjének kutatására indult. A kutatók már egészen fiatal korában felfigyeltek kivételes képességeire.

Mindössze 18 hónapos volt, amikor egy számítógéphez kapcsolt speciális billentyűzetet kapott, amelyen keresztül a memóriáját és tanulási képességeit vizsgálták.

Egy 1985-ös tudományos tanulmány szerint Ai ötéves korára elsajátította az egytől hatig terjedő számok megnevezését, és képes volt szám, szín és tárgy alapján felismerni 300 különböző mintát. A kutatók szerint teljesítménye egy kisgyermek szintjével vetekedett. Amikor épp nem kognitív teszteken vett részt, Ai szívesen rajzolt és festett. A központ beszámolója szerint – más csimpánzokhoz hasonlóan – nem volt szüksége ételjutalomra, egyszerűen élvezte az alkotást. Egy alkalommal alkotásai közül sál készült, amelyet 2017-ben, az Ai Projekt 40. évfordulóján Jane Goodall világhírű főemlőskutatónak ajándékoztak.

Kulccsal szökött meg, zseniális fia született

A japán Kyodo hírügynökség szerint Ai egyszer egy másik főemlőssel együtt megszökött, miután kulccsal kinyitotta a ketrecét.

2000-ben fiút hozott világra, Ayumut, aki szintén világszerte ismertté vált elképzelhetetlenül jó memóriájáról – sokak szerint még az embereket is felülmúlja bizonyos feladatokban.

Ai halálával nemcsak egy csimpánz távozott, hanem a tudomány egyik legkülönlegesebb élő bizonyítéka arra, hogy az állati intelligencia sokkal közelebb áll hozzánk, mint hinnénk.

Elhunyt Jane Goodall, a földanya nővére

A világ gyászolja az etológia úttörőjét. Jane Goodall 91 éves korában hunyt el természetes okokból. Az intézménye által kiadott közlemény szerint Kaliforniában érte a halál, ahol éppen egy előadókörút keretében tartózkodott, számoltunk be róla az Origón.