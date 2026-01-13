A fa tetején született csodabébi tragikusan fiatalon hunyt el

Meghalt a „csodabébi”, aki a 2000-es mozambiki árvizek idején egy fán született – erősítette meg a BBC. Rosita Salvador Mabuiango 25 éves korában, hosszan tartó betegség után hunyt el.

Helikopteres mentés Mozambikban 2000 februárjában, ekkor emelték ki a csodabébit is az áradásból

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Csodabébi: így lett a túlélés jelképe Mozambikban

A fiatal nő 2000 februárjában vált világszerte ismertté, amikor édesanyja, Carolina Cecilia Chirindza az áradó Limpopo folyó elől egy fára menekült, ahol megszülte gyermekét. Az újszülöttet és édesanyját négy nap után egy mentési műveletben részt vevő helikopter emelte ki az elárasztott térségből, a felvételek pedig a Mozambik történetének legsúlyosabb áradásaként számon tartott katasztrófa szimbólumává váltak.

A 2000-es árvizek során több száz ember vesztette életét, és százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat Mozambik déli részén. Rosita és édesanyja története a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, később az Egyesült Államokban is felszólaltak a katasztrófa következményeire irányítva a figyelmet.

Rosita Salvador Mabuiango Chibutóban nőtt fel, középiskolai tanulmányait is szülőhelyén végezte el. A család tájékoztatása szerint évek óta vérszegénységgel küzdött, állapota az elmúlt hetekben súlyosbodott, kórházi kezelésre szorult, ahol hétfő reggel elhunyt. Édesanyja egy helyi televíziónak azt mondta: lánya tuberkulózisban is szenvedett.

