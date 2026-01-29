Hírlevél
Drága volt a lopott csók: durva büntetést kapott a két férfi

Durva csókbotrány tört ki egy németországi parádén. A felvonuláson két résztvevő lövész hirtelen ötlettől vezérelve arcon csókolt egy rendőrnőt, aki később feljelentette őket.
Két lövész súlyos pénzbírságot kapott, miután tavaly nyáron Hannoverben egy lövészparádén csókot nyomtak egy rendőrnő arcára a beleegyezése nélkül – írja a Bild. 

2100 eurós pénzbüntetést kell fizetnie két lövész férfinak, akik egy parádén arcon csókoltak egy rendőrnőt.
Fotó: Unsplash

A két férfi is részt vett a felvonuláson, amikor odaugrottak egy rendőrnőhöz, és két oldalról megpuszilták. A rendőr annyira meglepődött, hogy szóhoz sem jutott, de később feljelentést tett a férfiak ellen. 

A bíróság szexuális zaklatásnak minősítette az esetet, és összesen 2100 eurós (800 ezer forint) pénzbüntetést szabott ki. 

