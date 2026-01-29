Drága volt a lopott csók: durva büntetést kapott a két férfi

Két lövész súlyos pénzbírságot kapott, miután tavaly nyáron Hannoverben egy lövészparádén csókot nyomtak egy rendőrnő arcára a beleegyezése nélkül – írja a Bild.

2100 eurós pénzbüntetést kell fizetnie két lövész férfinak, akik egy parádén arcon csókoltak egy rendőrnőt.

Fotó: Unsplash

A két férfi is részt vett a felvonuláson, amikor odaugrottak egy rendőrnőhöz, és két oldalról megpuszilták. A rendőr annyira meglepődött, hogy szóhoz sem jutott, de később feljelentést tett a férfiak ellen.

A bíróság szexuális zaklatásnak minősítette az esetet, és összesen 2100 eurós (800 ezer forint) pénzbüntetést szabott ki.

