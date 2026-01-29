Egyen csokitortát minden nap! Egy szakács is engedélyt ad rá

Riggs szerint az íze annyira gazdag és telt, hogy szinte megkülönböztethetetlen egy hagyományos csokoládétortától. A csokitorta a The Everyday Chocolate Cake nevet kapta, és az In Good Health című első szakácskönyvének egyik legnépszerűbb receptje lett – írja a CNN Health.

Desszert lemondás nélkül: egy csokitorta, amit bátran ehet, akár minden nap.

Fotó: Shutterstock

Egy csokitorta, amely mögött életmódváltás áll

A recept megszületését komoly egészségügyi kihívások előzték meg, amelyek miatt Riggs kénytelen volt bezárni korábbi üzletét és radikálisan átalakítani az étrendjét. Egy orvos által jóváhagyott eliminációs diéta során számos alapanyagot, köztük a gabonákat, tejtermékeket és a finomított cukrot is elhagyta. Bár az alapanyaglista szűkült, célja az volt, hogy az ételek továbbra is örömet adjanak, ne pedig lemondásként hassanak.

A torta mandulalisztből, tojásból, kakaóporból és juharszirupból készül, amelyek együtt fehérjében, antioxidánsokban és egészséges zsírokban gazdagok.

Egy szelet fehérjetartalma nagyjából három tojásénak felel meg, miközben az ízvilág kifejezetten desszertszerű marad. Az elkészítés mindössze egy tálat és egy habverőt igényel, az előkészület alig tíz perc, így hétköznapokon is könnyen beilleszthető. A tetejére kerülő selymes ganache kókusztejből és cukrozatlan csokoládéból készül, amely tovább mélyíti az ízeket. Riggs szerint ez a sütemény bizonyítja, hogy az egyszerű, valódi alapanyagokból készült desszertek is lehetnek táplálóak, különlegesek és mindennapi élvezetet nyújtók.

Bizarr összetevő a csokitortában?

Egy szokatlan összetevő, a szójaszósz meglepően jól működhet a csokitortában, mert az umami ízek és magas glutamáttartalom miatt gazdagabb, mélyebb ízvilágot ad a süteménynek.

Szükség van-e fehérjepótlásra? – itt a sokkoló igazság

A fehérje valóban alapvető tápanyag, amely segíti a szövetek felépítését és regenerálódását, ezért a megfelelő napi bevitel fontos az egészség és az izomépítés szempontjából. Ugyanakkor az Instagram-trendek és a „még több fehérje mindenbe” marketingje túlzónak tűnik, mert a legtöbb ember már elegendő fehérjét fogyaszt ahhoz, hogy támogassa a napi működést, és nem feltétlenül szükséges extrém mennyiségekre törekedni.







