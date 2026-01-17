Időzített bomba: így alakulhat ki a cukorbetegség már csecsemőkorban

A kutatók kimutatták, hogy egy eddig alig ismert gén hibája áll a háttérben, amely az inzulintermelő sejtek működését bénítja meg. A vizsgálatok egyértelművé tették, hogy az újszülöttkori cukorbetegség hátterében a TMEM167A gén károsodása áll – írja az Independent.

Egyre több csecsemőnél alakul ki cukorbetegség.

Gyerekkori cukorbetegség veszélyei

A tanulmány során hat olyan gyermeket vizsgáltak, akiknél nemcsak anyagcsere-zavarok, hanem súlyos neurológiai tünetek is jelentkeztek. A gyerekeknél epilepszia vagy kórosan kicsi fejkörfogat is megfigyelhető volt, ami közös genetikai eredetre utalt. A DNS-szekvenálás feltárta, hogy mindannyiuknál ugyanabban a TMEM167A génben volt mutáció. A brüsszeli kutatók

őssejtekből inzulintermelő hasnyálmirigy-béta-sejteket hoztak létre a betegség modellezésére.

Amikor génszerkesztéssel károsították a TMEM167A működését, a sejtekben súlyos stressz alakult ki. Ez a folyamat az inzulintermelés leállásához, majd a sejtek pusztulásához vezetett. A kutatás azt is bizonyította, hogy a gén az idegsejtek megfelelő működéséhez is kulcsfontosságú. A szakértők szerint az eredmények új terápiák fejlesztéséhez nyithatnak utat a ritka, örökletes újszülöttkori betegségek kezelésében.

Cukorbetegség már az anyaméhben?

Egyre több újszülött érkezik nagyobb súllyal a világban, amire az orvosok komoly aggodalommal tekintenek, miközben a TikTokon a #BigBaby trend népszerűvé teszi az óriásbabákat. A jelenség, amelyet makroszómiának neveznek, részben a terhességi cukorbetegség és a szülők elhízása miatt alakul ki, és mind az anyára, mind a babára nézve komoly egészségügyi kockázatokat rejt. A nagy súlyú babák nehezebb szülést, több műtéti beavatkozást és későbbi betegségeket, például cukorbetegség és magas vérnyomás kialakulását jelenthetik.

Cukorbetegség – ritka autoimmun forma új terápiás céllal

A legújabb kutatás szerint az 1-es típusú gyermekkori cukorbetegség hátterében egy ritka genetikai mutáció is állhat, amely már csecsemőknél is autoimmun reakciót indít el, és megsemmisíti az inzulintermelő sejteket. A felfedezés nemcsak az eddigi ismereteket gazdagítja az autoimmun diabétesz kialakulásáról, hanem egy potenciális új terápiás célpontot is azonosított, amely gyógyszeres beavatkozással a jövőben megelőzheti a betegség kialakulását.