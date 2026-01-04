Erre senki sem gondolna! Mutatjuk, miért veszélyes igazán a cukorbetegség

A cukorbetegség szívre gyakorolt hatását szívátültetésen átesett betegek donortól származó szívszövetmintáin vizsgálták, amelyeket egészséges donorok mintáival hasonlítottak össze. Az eredmények szerint a diabétesz nem csupán „kísérőbetegsége” a szívproblémáknak, hanem aktívan gyorsítja a szívelégtelenség kialakulását – számol be a ScienceDaily.

Cukorbetegség: így gyengíti el a szívet és növeli a szívelégtelenség kockázatát

Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Cukorbetegség és szívelégtelenség kapcsolata

A cukorbetegség hatására a szívizom energiaellátása megváltozik, és csökken az inzulinérzékenység. Emiatt a szívsejtek kevésbé hatékonyan tudják felhasználni a glükózt, miközben fokozott terhelés éri az energiatermelésért felelős mitokondriumokat.

A kutatók azt is kimutatták, hogy a szívizom rostosabbá válik, merevebb lesz, így egyre nehezebben képes hatékonyan pumpálni a vért.

Mikroszkopikus szinten is kimutatható a károsodás

Fejlett mikroszkópos eljárásokkal igazolták, hogy a diabéteszes szívizomban több kötőszöveti lerakódás jelenik meg, ami rontja az összehúzódási képességet. A kalciumszabályozásért felelős fehérjék mennyisége is csökken, ami tovább gyengíti a szív működését.

Ausztráliában jelenleg több mint 1,2 millió ember él 2-es típusú diabétesszel, és a szívbetegség továbbra is a vezető halálok. A kutatók szerint

a most feltárt molekuláris összefüggések új diagnosztikai és kezelési stratégiák kidolgozását is segíthetik.

Új remény a szívelégtelenség kezelésekben

A szakemberek úgy vélik, hogy a mitokondriális működés és a kötőszövetes elváltozások célzott kezelése a jövőben jelentősen csökkentheti a szívelégtelenség kockázatát a cukorbetegek körében.

A kutatás új távlatokat nyithat a kardiológia és az endokrinológia határterületén, és hosszú távon világszerte milliók életkilátásait javíthatja.

