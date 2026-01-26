Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Egy új brit kutatás szerint a D-vitamin télen nemcsak a csontok egészségében játszik fontos szerepet, hanem a fertőzések elleni védekezésben is. A tudósok arra jutottak, hogy a rendszeres pótlás csökkentheti a súlyos légúti betegségek kockázatát. A vizsgálat különösen a D-vitamin influenza ellen betöltött szerepére hívja fel a figyelmet – írja a Daily Mail.

A D-vitamin pótlása télen különösen fontos – Fotó: Unsplash

Télen napi D-vitamin-adaggal védekezhetünk az influenza ellen

Brit kutatók megállapították, hogy a súlyos D-vitamin-hiányban szenvedők 33 százalékkal nagyobb eséllyel kerültek kórházba légúti fertőzés miatt, mint azok, akiknek megfelelő volt a vitaminszintjük. A szakemberek szerint a megfelelő D-vitamin-bevitel biztosítása lakossági szinten is számottevően csökkentheti a légúti fertőzések miatti kórházi kezelések számát. Arra is felhívták a figyelmet, hogy azokat az etnikai csoportokat, amelyek körében gyakori a D-vitamin-hiány, különösen fontos tájékoztatni a megelőzés lehetőségeiről.

Az úgynevezett „napfényvitamin” az egyetlen étrend-kiegészítő, amelynek napi szedését a brit egészségügyi szolgálat ősszel és télen mindenki számára ajánlja.

A következő esetekben fokozott a hiány kockázata, ezért egész évben javasolt a pótlás:

1–4 éves gyermekeknél,

sötétebb bőrű embereknél,

azoknál, akik kevés napfényhez jutnak.

A D-vitamin szerepe nem merül ki a fertőzések elleni védelemben: hozzájárul a kalcium és a foszfát szabályozásához, így segít megőrizni a csontok, a fogak és az izmok egészségét is. Hiánya esetén nemcsak csontfájdalom, azaz oszteomalácia alakulhat ki, hanem súlyos betegségek, köztük az influenza is.

D-vitamin-hiány: újabb súlyos betegséggel hozták összefüggésbe

Kapcsolatot találtak a jól ismert vitamin hiánya és a depresszió között. Egy új kutatás szerint a D-vitamin szintje befolyásolja, hogyan érezzük magunkat.

Kiderült valami a D-vitaminról, ami életmentő lehet

Az utóbbi időben egy friss elemzés újra a reflektorfénybe helyezte a D3-vitamint. Az eredmények szerint a kiegészítés akár felére csökkentheti a második szívroham kockázatát azoknál, akik már átestek egy szívinfarktus-eseményen.