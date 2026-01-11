Prostitúció és rendőrségi razzia: a Reszkessetek, betörők! sztárja botrányba keveredett

A sajtóértesülések szerint Daniel Stern, a Reszkessetek, betörők! Marvjaként világhírűvé vált színész 2025 decemberében Ventura megyében került a hatóságok látókörébe. Egy camarillói hotelben zajló állítólagos prostitúciós razzia során a rendőrök idézést adtak át neki tiltott szolgáltatás igénylésének gyanúja miatt – írja az NME.

Daniel Stern, a Reszkessetek, betörők! Marvja, akinek neve most egy prostitúciós ügy kapcsán került a hírekbe. Fotó: Michael Tran/Getty Images

Fontos körülmény, hogy Daniel Sternt nem tartóztatták le, nem vették őrizetbe, és nem készült róla rabosítás sem. Az idézés jogilag enyhébb eljárás, és egyelőre nem dőlt el, indul-e vádemelés Daniel Stern ellen.

Hallgat Daniel Stern

A Daniel Stern prostitúciós ügy kapcsán a színész eddig nem kommentálta nyilvánosan a történteket. Az eset különösen feltűnő azért is, mert Stern nem jelent meg a Reszkessetek, betörők! 35. évfordulójához kapcsolódó eseményeken.

Korábban egy interjúban úgy fogalmazott, hogy inkább visszahúzódó életet él, és nem keresi a nyilvános szerepléseket — ezt akkor még sokan egyszerű személyes döntésnek gondolták.

Daniel Stern prostitúciós ügye és a nyitott kérdések

A hatóságok eddig nem közölték, hogy az ügy folytatódik-e bírósági szakaszban, vagy lezárják azt. Annyi biztos, hogy Daniel Stern neve hivatalos rendőrségi intézkedésben szerepel, ami önmagában is komoly visszhangot váltott ki a rajongók és a filmes közvélemény körében.

Mit mondtak a Reszkessetek, betörők! sztárjai?

Az évforduló kapcsán megszólalt Macaulay Culkin is, aki nosztalgikusan beszélt arról, milyen érzés évtizedekkel később is a filmmel azonosítani. Gyerekei számára — saját bevallása szerint — ő már csak „Kevin a Disney+-ról”, miközben a film újabb generációkat hódít meg.

Máig összejárnak a Reszkessetek, betörők! banditái

Az egyik legnépszerűbb karácsonyi vígjátékot 34 éve mutatták be, a színészek már korábban is dolgoztak együtt.

Miért olyan sikeres világszerte a Reszkessetek betörők?

Nem tudom pontosan, hogy miért lett világszerte olyan sikeres a Reszkessetek betörők – vallotta be a Facebook-oldalán Daniel Stern, aki a filmben az egyik betörő, Marv szerepét játszotta el. Néhány lehetséges okot viszont felvázolt.