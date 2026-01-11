Prostitúció és rendőrségi razzia: a Reszkessetek, betörők! sztárja botrányba keveredett

A sajtóértesülések szerint Daniel Stern, a Reszkessetek, betörők! Marvjaként világhírűvé vált színész 2025 decemberében Ventura megyében került a hatóságok látókörébe. Egy camarillói hotelben zajló állítólagos prostitúciós razzia során a rendőrök idézést adtak át neki tiltott szolgáltatás igénylésének gyanúja miatt – írja az NME.
Fontos körülmény, hogy Daniel Sternt nem tartóztatták le, nem vették őrizetbe, és nem készült róla rabosítás sem. Az idézés jogilag enyhébb eljárás, és egyelőre nem dőlt el, indul-e vádemelés Daniel Stern ellen.
Hallgat Daniel Stern
A Daniel Stern prostitúciós ügy kapcsán a színész eddig nem kommentálta nyilvánosan a történteket. Az eset különösen feltűnő azért is, mert Stern nem jelent meg a Reszkessetek, betörők! 35. évfordulójához kapcsolódó eseményeken.
Korábban egy interjúban úgy fogalmazott, hogy inkább visszahúzódó életet él, és nem keresi a nyilvános szerepléseket — ezt akkor még sokan egyszerű személyes döntésnek gondolták.
Daniel Stern prostitúciós ügye és a nyitott kérdések
A hatóságok eddig nem közölték, hogy az ügy folytatódik-e bírósági szakaszban, vagy lezárják azt. Annyi biztos, hogy Daniel Stern neve hivatalos rendőrségi intézkedésben szerepel, ami önmagában is komoly visszhangot váltott ki a rajongók és a filmes közvélemény körében.
Mit mondtak a Reszkessetek, betörők! sztárjai?
Az évforduló kapcsán megszólalt Macaulay Culkin is, aki nosztalgikusan beszélt arról, milyen érzés évtizedekkel később is a filmmel azonosítani. Gyerekei számára — saját bevallása szerint — ő már csak „Kevin a Disney+-ról”, miközben a film újabb generációkat hódít meg.
Máig összejárnak a Reszkessetek, betörők! banditái
Az egyik legnépszerűbb karácsonyi vígjátékot 34 éve mutatták be, a színészek már korábban is dolgoztak együtt.
Miért olyan sikeres világszerte a Reszkessetek betörők?
Nem tudom pontosan, hogy miért lett világszerte olyan sikeres a Reszkessetek betörők – vallotta be a Facebook-oldalán Daniel Stern, aki a filmben az egyik betörő, Marv szerepét játszotta el. Néhány lehetséges okot viszont felvázolt.